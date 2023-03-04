Егор Сорин: «Степанова будет под наблюдением нашего врача. Надеюсь, все обойдется, и через 2-3 дня приступит к тренировкам»

Тренер Егор Сорин рассказал о состоянии .

Сегодня лыжнице стало плохо после финиша классического масс-старта на 30 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«У нас была одна из задач – пробежать эту дистанцию от и до. Посмотреть, на сколько ее хватит, чтобы она сама почувствовала, как правильно раскладываться. Но, видимо, не совсем правильно разложилась по дистанции. Ее прихватило на последних 5-7 километрах до финиша. Именно так прихватило, что прямо тяжело стало, бежала на автопилоте.

Когда она пересекла финишную ленту, она мало что помнит. До такого себя не нужно было доводить. Это не ее специфический стиль и не тот стиль, которым она любит бегать.

Приехала скорая, провели все процедуры, она поехала домой отдыхать. Мы отказались от госпитализации, будет под наблюдением нашего врача. Надеюсь, все обойдется, и через 2-3 дня приступит к тренировкам, к подготовке к чемпионату России», – сказал Сорин.