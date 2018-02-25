Юрий Каминский: «С 2010-го, когда пошла история с ЭПО, мои спортсмены даже воду из чужих рук не брали – боялись»

Лыжный тренер Юрий Каминский, возглавивший мужскую сборную России по биатлону, рассказал о допинговых случаях, в которых были замешаны его подопечные.

– Вспомните, как отреагировали на допинг-случай в 2019-м, который формально был вашим спортсменом в Казахстане?

– Леша человек довольно закрытый. Я мало чего знаю о его допинге, и в основном из интернета. Он готовился отдельно от команды, а когда его уличили с переливанием на ЧМ – собрался и сразу уехал.

Конечно, напрягает, когда кто-то из твоих спортсменов вне зоны твоего контроля. Мы разговаривали с Лешей до ЧМ, и я его предупреждал: ты лидер команды и претендент на медаль, поэтому тебя будут проверять много. Количество его тестов увеличилось и до ЧМ – видимо, они что-то почувствовали, разглядели по паспорту крови. Это мы анализировали уже потом. А так Леша приезжал на этапы и все; летом на каких-то сборах был с нами и ничего не использовал. Летом и смысла, наверное, нет.

– и ЭПО в 2009-м?

– У нас работали две группы, и в тот момент я не имел отношения к Матвеевой. У нас даже сборы не совпадали, так что абсолютно ничего не могу сказать.

С 2010-го, когда пошла некоторая история по поводу ЭПО, мои спортсмены даже воду из рук чужого человека не брали – просто боялись. Они боялись даже тех, кому доверяли. Я лично перед Олимпиадой в убеждал Панжинского принимать витамины; потому что мы находились в горах, а без витаминов переносить высоту тяжело.

Давно приучил своих спортсменов к тому, чтоб если они берут препарат – надо проверить срок годности, узнать состав, не является ли это допингом. Даже если получили препарат от врача команды. Где-то это выглядит чрезмерно, но лучше проявить повышенную бдительность.

Вы помните, что отстранения лыжников несколько лет назад имели прежде всего политический характер. Я могу рассказать на примере Петухова и Крюкова.

В 2017-м, когда спортсмены встречались с руководством и , к Никите и Леше подошел, по-моему, глава финского антидопингового агентства. Он по поручению WADA курировал нашу команду; сам подошел, его никто не тянул за язык. Его слова: я слежу за вами с вашего появления на международных стартах (2007-2008 годы) – за все это время по вашим паспортам у меня не было ни единого вопроса, – сказал Каминский.

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