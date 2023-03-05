Пеллегрино о ЧМ-2023 в Планице: «Это худший чемпионат мира, на котором я был. Организаторы не справились»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Италии Федерико Пеллегрино деньги Лыжи

Лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал организацию чемпионата мира-2023 в Словении.

Турнир проходит в Планице.

Когда журналисты подошли к Пеллегрино после эстафеты, в которой Италия заняла девятое место, лыжник не стал говорить о результатах гонки.

«Лучше спросите меня, нравится ли мне Планица. Нравится ли мне здешний снег. Спросите, думаю ли я, что организаторы проделали хорошую работу.

Это худший чемпионат мира, на котором я был! Это самый важный турнир для нас после Олимпиады. Организаторы должны были проделать громадную работу перед проведением ЧМ, но они не справились», – рассказал Пеллегрино.

Также лыжник считает, что цены на билеты в Планице слишком высокие. Посещаемость всего турнира была низкой, на соревнованиях по лыжам спортсмены видели полупустые трибуны, на которых находились, в основном, норвежские болельщики.

«Видимо, норвежцы очень богатые, так что могут купить эти дорогие билеты. Билеты не должны стоить столько же, сколько на футбольный матч в Европе! Это же совершенно разные соревнования. Организаторы проделали плохую работу», – отметил Пеллегрино.

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8 комментариев

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Юрий Костыгин
Надо было в прыгуны идти. Там стабильно всё заполнялось.
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Ракелль
Ну норвежские болельщики знали что во всех гонках у них будет золото,ну в мужских ,на то и ехали.А остальным странам ,даже после отстранения России,приходится довольствоваться серебром и бронзой,а иногда даже ничем
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Ракелль
ну в Италии в 2013 году были заполнены трибуны до отказа
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DonaldBrashear 2.0
а вот выиграл бы что-то, все было по-другому.
А так нытье лузера получается.
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SkierNSK
Да тут ещё вечный прикол- отдавать ГС куда-то, где в это время температура в районе +10, тут ничего не сделать.
+3
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+3
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ivan 07
Мало зрителей и Италия осталась без медалей. Такой отмазки еще не было. А смотришь ,вроде полно зрителей.
Не факт,что в Италии их было бы больше. В Норвегии да. Место проведения не выбирают по количеству зрителей.
Планица три раза подавала заявку и дождались.
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Alesha_451
Пелле после стаффы немножко не в духе, можно понять
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Kolg
Норвежцы, действительно, богатые
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