Пеллегрино о ЧМ-2023 в Планице: «Это худший чемпионат мира, на котором я был. Организаторы не справились»

Лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал организацию чемпионата мира-2023 в Словении.

Турнир проходит в Планице.

Когда журналисты подошли к Пеллегрино после эстафеты, в которой Италия заняла девятое место, лыжник не стал говорить о результатах гонки.

«Лучше спросите меня, нравится ли мне Планица. Нравится ли мне здешний снег. Спросите, думаю ли я, что организаторы проделали хорошую работу.

Это худший чемпионат мира, на котором я был! Это самый важный турнир для нас после Олимпиады. Организаторы должны были проделать громадную работу перед проведением ЧМ, но они не справились», – рассказал Пеллегрино.

Также лыжник считает, что цены на билеты в Планице слишком высокие. Посещаемость всего турнира была низкой, на соревнованиях по лыжам спортсмены видели полупустые трибуны, на которых находились, в основном, норвежские болельщики.

«Видимо, норвежцы очень богатые, так что могут купить эти дорогие билеты. Билеты не должны стоить столько же, сколько на футбольный матч в Европе! Это же совершенно разные соревнования. Организаторы проделали плохую работу», – отметил Пеллегрино.