Пеллегрино о ЧМ-2023 в Планице: «Это худший чемпионат мира, на котором я был. Организаторы не справились»
Лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал организацию чемпионата мира-2023 в Словении.
Турнир проходит в Планице.
Когда журналисты подошли к Пеллегрино после эстафеты, в которой Италия заняла девятое место, лыжник не стал говорить о результатах гонки.
«Лучше спросите меня, нравится ли мне Планица. Нравится ли мне здешний снег. Спросите, думаю ли я, что организаторы проделали хорошую работу.
Это худший чемпионат мира, на котором я был! Это самый важный турнир для нас после Олимпиады. Организаторы должны были проделать громадную работу перед проведением ЧМ, но они не справились», – рассказал Пеллегрино.
Также лыжник считает, что цены на билеты в Планице слишком высокие. Посещаемость всего турнира была низкой, на соревнованиях по лыжам спортсмены видели полупустые трибуны, на которых находились, в основном, норвежские болельщики.
«Видимо, норвежцы очень богатые, так что могут купить эти дорогие билеты. Билеты не должны стоить столько же, сколько на футбольный матч в Европе! Это же совершенно разные соревнования. Организаторы проделали плохую работу», – отметил Пеллегрино.
А так нытье лузера получается.
Не факт,что в Италии их было бы больше. В Норвегии да. Место проведения не выбирают по количеству зрителей.
Планица три раза подавала заявку и дождались.