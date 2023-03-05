WADA о том, что препараты от астмы могут улучшать результаты: «Эти данные укрепляют позицию в поддержку действующих правил»

Теги допинг WADA Лыжи

WADA не намерено запрещать препараты от астмы после нового исследования.

Ученые в Университетской клинике Ульма (Германия) проанализировали эффект от влияния противоастматических препаратов (сальбутамол и формотерол) и пришли к выводу, что данные лекарства могут повысить работоспособность и помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2-3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.

Руководитель исследования Юрген Штайнакер и призвал WADA ужесточить ограничения на использование препаратов от астмы.

«Упомянутое в статье исследование Университетской клиники Ульма финансировалось WADA и дополнило антидопинговые сведения о сальбутамоле. Данные, полученные в результате исследования в Ульме, были интегрированы в глобальную информацию о сальбутамоле и укрепляют позицию в поддержку действующих правил.

WADA также следит за международными научными и медицинскими публикациями, чтобы убедиться, что последние знания о препаратах от астмы обсуждаются с членами экспертно-консультативной группы и, при необходимости, учитываются при разработке антидопинговых правил», – сообщили в WADA.

Недавно врач сборной Норвегии сообщил, что 50-70% лыжников сборной на чемпионате мира принимают лекарства от астмы.

Помогает ли астма в спорте? С ней правда разрешен допинг? И почему норвежцев часто называют астматиками?

Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Петров Тит
Норги, одни из самых допингованных спортсменов в мире..Они и ЭПО с разрешения своей допинг-лыжной федерации принимают.. А , продажная ВАДА это крышует..На западе без допинга и не выступают спортсмены..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MarshallM
Ответ smiryar
Можно ссылочку на официальные документы, а не интервью норвежцев..... Или это другое.
https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/cross_country/spbnews_NI669500_V_FLGR_podtverdili_chto_Legkov_i_Chernousov_prinimajut_lekarstva_ot_astmy
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
ахахахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rrromario
пусть гонка длится 60 минут, это 3600 секунд, отсюда имеем, что 2-3 процента улучшения результата - это от 72 до 108 секунд... мало разве? нет конечно же, это медали ОИ и ЧМ в борьбе с другими спортсменами, которые не пользуются такой опцией!
Сразу становится понятна прыть некоторых звезд типа Терезочки, Йоси Бе и прочих других "уникальных" лыжников из одной страны, все подиумы в лыжных видах норвежцы процентов на 80-90 выкосили, но "мировому сообществу" пофиг, вскрылось бы такое про русских, сразу бы скандал на весь мир был с отъемом медалей за последние лет 20, но тут всего лишь "WADA продолжает следить", потом спустят на тормозах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
Ответ Vicing Charlsson
Я в курсе, но надо разрешать и без ТИ любую дозу, пусть жрут. И это будет честно для всех.
ТИ не разрешают любую дозу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La Gushka
Подобные исследования проводились по бромантану, мельдонию, триметазидину и другим недавно запрещенным веществам. Обоснованием запрещения может быть влияние какого-либо вещества не на на спортивные результаты, а на проведение анализов. Накладка сигнала, маскировка компонентов смеси, изменение химической формы запрещенного вещества при поступлении в организм другого вещества - тонкостей много, и фарма спортивная это знает прекрасно и проводит, кстати, свои исследования именно в направлении маскировки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий З.
Ответ zzzeeerrrooo
Астма не лечится
Там другая астма - астма физического напряжения. Заниматься физкультурой она как правило не мешает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Это трудности перевода? Уж больно слова WADA выглядят дичью.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИХАЛЫЧ
Им можно ,они в НАТО
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rrromario
Ответ Валерий З.
Легкову и Черноусову ставили диагноз и оформляли ТИ в Швейцарии. Российским врачам в WADA навряд ли поверят по этому вопросу.
ну как бы западным врачам, особенно норвежским, я бы тоже не доверял, не надо из них ангелов непорочных строить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
smiryar
Ответ Alesha_451
Легков и Черноусов тоже кушали препараты от астмы. Другое? upd. Понял - другое. Ахахаха
Можно ссылочку на официальные документы, а не интервью норвежцев..... Или это другое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий З.
Ответ Alesha_451
Легков и Черноусов тоже кушали препараты от астмы. Другое? upd. Понял - другое. Ахахаха
Легкову и Черноусову ставили диагноз и оформляли ТИ в Швейцарии. Российским врачам в WADA навряд ли поверят по этому вопросу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
А если б улучшение результатов было б ещë более ощутимым, позиция стала бы ещë крепче?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vicing Charlsson
Ответ Он саМый
Они и так разрешены всем, без всяких ТИ. Дозировку только нельзя превышать
Я в курсе, но надо разрешать и без ТИ любую дозу, пусть жрут. И это будет честно для всех.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
Ответ zzzeeerrrooo
Астма не лечится
Я не говорю об излечении. Лечись тут имеется в виду - принимай свои препараты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
Ответ armageddon123456
Эммм.... Хршо, так может вы их запретите вообще тогда? Как бы, есть астма - лечись, а не выступай. Нет астмы - ну тогда какого хрена препарат от астмы делает в твоей аптечке? Отстранить. Но это ж не мельдоний, это другое, ага
Есть астма - лечишься и не выступаешь. Вылечился - живёшь, выступаешь, но постоянно контролируешь своё состояние и держишь препарат от астмы в аптечке. Что не так?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WildCat-2k
Прекрасно!!! )))
Вот и объяснение! С мельдонией то не доказали его положительное влияние на результаты спортсменов...
Поэтому и запретили ))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Ш.
Это ущемление прав астматиков в части занятия профессиональным спортом - поток го.на примерно с таким содержанием обеспечен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Он саМый
Ответ Vicing Charlsson
Тогда надо противоасматические препараты разрешить всем без всяких ТИ, вот это будет по честноку.
Они и так разрешены всем, без всяких ТИ. Дозировку только нельзя превышать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ armageddon123456
Эммм.... Хршо, так может вы их запретите вообще тогда? Как бы, есть астма - лечись, а не выступай. Нет астмы - ну тогда какого хрена препарат от астмы делает в твоей аптечке? Отстранить. Но это ж не мельдоний, это другое, ага
Астма не лечится
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
А россиянин сетку из йода сделает = допинг
Вон оно,как,Михалыч
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha_451
Ответ smiryar
Что русскому допинг, то норвежцу – терапевтическое исключение. Разница между российским допингом и терапевтическими исключениями в западных странах примерно такая же, как между коррупцией в России и лоббизмом в США. То есть терминологическая…
Легков и Черноусов тоже кушали препараты от астмы. Другое?
upd. Понял - другое. Ахахаха
+6
-12
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий З.
«Это нога — у того, у кого надо нога!» ©
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan 07
Лучше бы делом занялись. Почему зазря незаконно отстранили Симону Халеп от соревнований ? Сколько ждать вердикта.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Фармацевтическая мафия под крышей государства - великая сила! Норвегия не сорвëт...
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий