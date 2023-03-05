WADA о том, что препараты от астмы могут улучшать результаты: «Эти данные укрепляют позицию в поддержку действующих правил»

WADA не намерено запрещать препараты от астмы после нового исследования.

Ученые в Университетской клинике Ульма (Германия) проанализировали эффект от влияния противоастматических препаратов (сальбутамол и формотерол) и пришли к выводу, что данные лекарства могут повысить работоспособность и помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2-3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.

Руководитель исследования Юрген Штайнакер и призвал WADA ужесточить ограничения на использование препаратов от астмы.

«Упомянутое в статье исследование Университетской клиники Ульма финансировалось WADA и дополнило антидопинговые сведения о сальбутамоле. Данные, полученные в результате исследования в Ульме, были интегрированы в глобальную информацию о сальбутамоле и укрепляют позицию в поддержку действующих правил.

WADA также следит за международными научными и медицинскими публикациями, чтобы убедиться, что последние знания о препаратах от астмы обсуждаются с членами экспертно-консультативной группы и, при необходимости, учитываются при разработке антидопинговых правил», – сообщили в .

Недавно врач сборной Норвегии сообщил, что 50-70% лыжников сборной на чемпионате мира принимают лекарства от астмы.

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