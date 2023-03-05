WADA о том, что препараты от астмы могут улучшать результаты: «Эти данные укрепляют позицию в поддержку действующих правил»
WADA не намерено запрещать препараты от астмы после нового исследования.
Ученые в Университетской клинике Ульма (Германия) проанализировали эффект от влияния противоастматических препаратов (сальбутамол и формотерол) и пришли к выводу, что данные лекарства могут повысить работоспособность и помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2-3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.
Руководитель исследования Юрген Штайнакер и призвал WADA ужесточить ограничения на использование препаратов от астмы.
«Упомянутое в статье исследование Университетской клиники Ульма финансировалось WADA и дополнило антидопинговые сведения о сальбутамоле. Данные, полученные в результате исследования в Ульме, были интегрированы в глобальную информацию о сальбутамоле и укрепляют позицию в поддержку действующих правил.
WADA также следит за международными научными и медицинскими публикациями, чтобы убедиться, что последние знания о препаратах от астмы обсуждаются с членами экспертно-консультативной группы и, при необходимости, учитываются при разработке антидопинговых правил», – сообщили в WADA.
Недавно врач сборной Норвегии сообщил, что 50-70% лыжников сборной на чемпионате мира принимают лекарства от астмы.
Помогает ли астма в спорте? С ней правда разрешен допинг? И почему норвежцев часто называют астматиками?
Вы наверняка видели, как Бьорндален финишировал в слюнях. Считалось, что это признак допинга – а как на самом деле?
Сразу становится понятна прыть некоторых звезд типа Терезочки, Йоси Бе и прочих других "уникальных" лыжников из одной страны, все подиумы в лыжных видах норвежцы процентов на 80-90 выкосили, но "мировому сообществу" пофиг, вскрылось бы такое про русских, сразу бы скандал на весь мир был с отъемом медалей за последние лет 20, но тут всего лишь "WADA продолжает следить", потом спустят на тормозах
Вот и объяснение! С мельдонией то не доказали его положительное влияние на результаты спортсменов...
Поэтому и запретили ))
Вон оно,как,Михалыч
upd. Понял - другое. Ахахаха