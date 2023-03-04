Кубок мира. Горные лыжи. Викхофф Ли победила в скоростном спуске, Годжиа – 2-я, Сутер – 3-я, Шиффрин – 5-я

Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьеле.

Горные лыжи

мира

Квитфьель, Норвегия

Женщины

Скоростной спуск

1. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1.32,36

2. (Италия) – 0,29

3. (Швейцария) – 0,41

4. (Словения) – 0,61

5-6. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 0,79

5-6. (США) – 0,79

7. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,85