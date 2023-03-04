Кубок мира. Горные лыжи. Викхофф Ли победила в скоростном спуске, Годжиа – 2-я, Сутер – 3-я, Шиффрин – 5-я
Норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Квитфьеле.
Горные лыжи
Кубок мира
Квитфьель, Норвегия
Женщины
Скоростной спуск
1. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 1.32,36
2. София Годжиа (Италия) – 0,29
3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,41
4. Илка Штухец (Словения) – 0,61
5-6. Рамона Зибенхофер (Австрия) – 0,79
5-6. Микаэла Шиффрин (США) – 0,79
7. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,85
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