Горные лыжи. Кубок мира. Штухец выиграла скоростной спуск, Викхофф Ли – 2-я, Шиффрин – 7-я

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Словенская горнолыжница Илка Штухец победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо.

Горные лыжи

Кубок мира

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Скоростной спуск

1. Илка Штухец (Словения) – 1.04,73

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,26

3. Елена Куртони (Италия) – 0,34

4-5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,35

4-5. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,35

6. Приска Нуфер (Швейцария) – 0,37

7. Микаэла Шиффрин (США) – 0,39

8. Штефани Фенир (Австрия) – 0,44

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4 комментария

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Вегетарианец_
Из-за ветра сегодняшний скоростной спуск прошел по сильно усеченной трассе, что предопределило короткие отрывы и большую плотность результатов. Лучше всех справилась Илка Штухец, которая смогла показать первое время - долгожданная победа за несколько последних лет. Второе место заняла молодая норвежка Кайса Викхофф Ли - это ее первый большой успех после чудовищной травмы колена, которую она получила в марте 2021-го года, из-за которой она не выступала почти полтора года. Неслучайно на финише она так сильно радовалась этому результату, как и ее напарница по команде, Рахильд Мовинкель. Лучшей из итальянок стала Елена Куртони, ставшая третьей, подтвердив свой железный номер 2 в итальянской сборной в скоростном спуске.
Вчерашняя победительница, Софья Годжа, сегодня упала - не получила никаких особенных повреждений, сама добралась до финиша, но прилично напугалась. Коринн Сутер после вчерашнего падения не вышла на старт.
+4
0
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Евгений Соболев
Вот тебе и Илка!!)
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Neo31
Илка молоток) у Лары все никак с подиумом в спуске не срастется, хотя уже совсем близко в этот раз)
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Константин Филиппов
Наконец та Штухец выиграла
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