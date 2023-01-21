Горные лыжи. Кубок мира. Штухец выиграла скоростной спуск, Викхофф Ли – 2-я, Шиффрин – 7-я
Словенская горнолыжница Илка Штухец победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо.
Горные лыжи
Кубок мира
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Скоростной спуск
1. Илка Штухец (Словения) – 1.04,73
2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,26
3. Елена Куртони (Италия) – 0,34
4-5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,35
4-5. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) – 0,35
6. Приска Нуфер (Швейцария) – 0,37
7. Микаэла Шиффрин (США) – 0,39
8. Штефани Фенир (Австрия) – 0,44
Вчерашняя победительница, Софья Годжа, сегодня упала - не получила никаких особенных повреждений, сама добралась до финиша, но прилично напугалась. Коринн Сутер после вчерашнего падения не вышла на старт.