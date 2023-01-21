Горные лыжи. Кубок мира. Штухец выиграла скоростной спуск, Викхофф Ли – 2-я, Шиффрин – 7-я

Словенская горнолыжница Илка Штухец победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Кортине-д’Ампеццо.

Горные лыжи

мира

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Скоростной спуск

1. (Словения) – 1.04,73

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,26

3. Елена Куртони (Италия) – 0,34

4-5. Лара Гут- (Швейцария) – 0,35

4-5. (Норвегия) – 0,35

6. Приска Нуфер (Швейцария) – 0,37

7. (США) – 0,39

8. Штефани Фенир (Австрия) – 0,44