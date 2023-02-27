Юлия Ступак: «Было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян. Но вряд ли кто-то согласится»

Лыжница предложила российским и иностранным спортсменам встретиться.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете считает, что можно было бы провести встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить вопрос санкций в отношении россиян.

«Я думаю, что было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить ситуацию на нейтральной территории.

Я на миллион процентов уверена, что лично к нам не было бы никаких претензий у иностранных спортсменов.

Но мне кажется, что на такой разговор вряд ли кто-то согласится, и это вряд ли будет зависеть от нас», – сказала Ступак.