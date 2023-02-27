Юлия Ступак: «Было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить вопрос допуска россиян. Но вряд ли кто-то согласится»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Политика Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Юлия Ступак предложила российским и иностранным спортсменам встретиться.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете считает, что можно было бы провести встречу на нейтральной территории, чтобы обсудить вопрос санкций в отношении россиян.

«Я думаю, что было бы правильно собрать по несколько спортсменов от каждой страны и обсудить ситуацию на нейтральной территории.

Я на миллион процентов уверена, что лично к нам не было бы никаких претензий у иностранных спортсменов.

Но мне кажется, что на такой разговор вряд ли кто-то согласится, и это вряд ли будет зависеть от нас», – сказала Ступак.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
expertmer2020
Слова одного мужика:

- Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Томилин
Non compos mentis
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Водопад
С какой стати какие то отдельные спортсмены из разных стран должны решать выступать россиянам или нет. За вас уже все дедушка решил.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ASH11
Ну, она бредит. Пусть вспомнит как на финише одного из этапов Йохауг обнималась с Непряевой, а потом в микст-зоне говорила, что российских спортсменов на КМ не должно быть.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mohnatiy
Какие там разговоры, сейчас в моде политические решения...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий