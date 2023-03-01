Наталья Непряева: «Гонки ЧМ-2023 целенаправленно не смотрю, эмоций особых нет. Но поддерживаю лыжниц, с которыми общалась на Кубке мира»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Непряева Лыжи

Наталья Непряева заявила, что не смотрит гонки чемпионата мира, куда не допущены россияне.

– Вы хоть как-то следите за чемпионатом мира в Планице?

– Целенаправленно гонки не смотрю. Бывает, что приходишь в столовую, а там по телевизору идет трансляция.

Тогда во время приема пищи посмотрю. Но больше узнаю от подруг и друзей по команде, особенно когда какие-то форс-мажорные ситуации происходят: падения, поломка креплений и т. п.

Единственное, что я детально проанализировала – это протокол женского скиатлона. А все остальное проходит в таком формате: «А, эта гонка так завершилась? Ну ок, теперь я в курсе».

Эмоций особых нет. Но есть спортсменки, с которыми я общалась на Кубке мира в рамках моего ограниченного английского, и их поддерживаю больше, чем кого бы то ни было.

– Вы и сейчас с ними общаетесь?

– На самом деле, насколько я знаю, очень многие спортсмены хорошо к нам относятся. В социальных сетях я постоянно общалась с двумя-тремя лыжницами, мы и сейчас общаемся так же тепло.

Никакие внешние факторы на наше общение не повлияли. Более того, одна из них даже первая мне написала после того, что случилось прошлой зимой.

– Вы пришли бы на встречу с иностранными коллегами, которую предложила организовать Юлия Ступак?

– Честно говоря, я вот только от вас про это услышала. Возможно, такая встреча и была бы полезной. Это сложный вопрос, – сказала Непряева. 

3 комментария

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Листок яблони
Ответ Hardy
Наталья молодец, не делает неразумных заявлений, очень хочется, чтобы её допустили.
Думаю, всех одновременно допустят (если допустят).
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Наташа не делает громких заявлений, вне политики, настоящая спортсменка и просто умничка! Респект!!)
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hardy
Наталья молодец, не делает неразумных заявлений, очень хочется, чтобы её допустили.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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