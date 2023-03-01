Наталья Непряева: «Гонки ЧМ-2023 целенаправленно не смотрю, эмоций особых нет. Но поддерживаю лыжниц, с которыми общалась на Кубке мира»
Наталья Непряева заявила, что не смотрит гонки чемпионата мира, куда не допущены россияне.
– Вы хоть как-то следите за чемпионатом мира в Планице?
– Целенаправленно гонки не смотрю. Бывает, что приходишь в столовую, а там по телевизору идет трансляция.
Тогда во время приема пищи посмотрю. Но больше узнаю от подруг и друзей по команде, особенно когда какие-то форс-мажорные ситуации происходят: падения, поломка креплений и т. п.
Единственное, что я детально проанализировала – это протокол женского скиатлона. А все остальное проходит в таком формате: «А, эта гонка так завершилась? Ну ок, теперь я в курсе».
Эмоций особых нет. Но есть спортсменки, с которыми я общалась на Кубке мира в рамках моего ограниченного английского, и их поддерживаю больше, чем кого бы то ни было.
– Вы и сейчас с ними общаетесь?
– На самом деле, насколько я знаю, очень многие спортсмены хорошо к нам относятся. В социальных сетях я постоянно общалась с двумя-тремя лыжницами, мы и сейчас общаемся так же тепло.
Никакие внешние факторы на наше общение не повлияли. Более того, одна из них даже первая мне написала после того, что случилось прошлой зимой.
– Вы пришли бы на встречу с иностранными коллегами, которую предложила организовать Юлия Ступак?
– Честно говоря, я вот только от вас про это услышала. Возможно, такая встреча и была бы полезной. Это сложный вопрос, – сказала Непряева.
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