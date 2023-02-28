Юрий Бородавко: «Многие иностранные тренеры и спортсмены хотят побывать в России, увидеть российскую глубинку. Так было, есть и будет»

считает, что российские старты могут привлечь иностранных спортсменов.

– Довольны пока, как проходят «Чемпионские высоты»?

– В целом довольны всем, что здесь происходит, и подвижками, которые есть. При этом отмечаем, за счет чего мы можем здесь вырасти.

Трасса тут в достаточно хорошем состоянии, но есть определенные пожелания по улучшению спринтерского круга. Поэтому есть над чем поработать.

Что же касается классического конькового круга, то все соответствует международному уровню. Как только же наладится инфраструктура, в Малиновке будет лучший центр.

– Насколько вообще высок потенциал этих соревнований?

– Если здесь будет правильно выстроена инфраструктура, то это будет высший мировой уровень.

Имею в виду хороший гостиничный комплекс, тренажерный зал, игровые залы, сауны, трибуны. Как только это сделают, тогда Малиновка сможет достичь уровня лыжных центров в Куусамо и Лиллехаммере.

– Как думаете, могут ли «Чемпионские высоты» стать когда-то международным стартом, привлечь иностранных спортсменов? Белорусы сюда уже приезжают, почему бы не подумать о расширении?

– Ну, иностранных лыжников в России почти ничего не привлекает в плане лыжной инфраструктуры, поскольку у них странах все и так есть. Другое дело, что интерес к лыжным гонкам большой сам по себе.

Многие тренеры и спортсмены хотят побывать в России, увидеть российскую глубинку. Это же достаточно далеко от центра, и интересно посмотреть, как живут люди, а заодно посоревноваться. Так было, есть и будет, – сказал Бородавко.

«Настоящий чемпионат мира здесь, а в Планице – грязные соревнования». Репортаж из Малиновки, где наши лыжники не грустят