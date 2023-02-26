Тириль Венг обманула журналистов на ЧМ, приведя на интервью сестру-близнеца вместо себя: «Я могла прислать ее и сюда. Вы бы все равно не заметили»

Норвежская лыжница Тириль Венг рассказала о том, как обманула журналистов на ЧМ в Планице.

Сегодня спортсменка завоевала серебро в командном спринте. Перед началом гонки она попросила свою сестру-близнеца Лотту дать интервью корреспондентам NRK (вместо самой Тириль).

«Идея пришла спонтанно в машине. Я сказала Лотте: «Черт, ты не могла бы дать за меня интервью перед гонкой?» Она согласилась, надела мою аккредитацию и поговорила с NRK.

Это было легко. Я запросто могла бы прислать ее и сюда тоже. Вы бы все равно ничего не заметили. Без проблем», – рассказала Тириль в интервью Nettavisen.