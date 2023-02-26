Тириль Венг обманула журналистов на ЧМ, приведя на интервью сестру-близнеца вместо себя: «Я могла прислать ее и сюда. Вы бы все равно не заметили»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии жен Лотта Венг Тириль Венг Лыжи

Норвежская лыжница Тириль Венг рассказала о том, как обманула журналистов на ЧМ в Планице.

Сегодня спортсменка завоевала серебро в командном спринте. Перед началом гонки она попросила свою сестру-близнеца Лотту дать интервью корреспондентам NRK (вместо самой Тириль).

«Идея пришла спонтанно в машине. Я сказала Лотте: «Черт, ты не могла бы дать за меня интервью перед гонкой?» Она согласилась, надела мою аккредитацию и поговорила с NRK.

Это было легко. Я запросто могла бы прислать ее и сюда тоже. Вы бы все равно ничего не заметили. Без проблем», – рассказала Тириль в интервью Nettavisen.

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3 комментария

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gerr_max
*Вы бы все равно ничего не заметили. Без проблем*

На допинг контроле наверно увидели бы подмену.
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gerr_max
Забавно
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Назар Игорь
Поразительное сходство было и у братьев Березуцких. Помню ходила шутка- " Различить их просто - один женат, у другого сломан нос".
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