Казахстанский лыжник Полторанин может вернуться к соревнованиям после дисквалификации за допинг

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин сможет вернуться к соревнованиям после дисквалификации за допинг.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации лыжных гонок Казахстана Андрей Невзоров. В 2019 году спортсмен был дисквалифицирован на четыре года после того, как его задержали во время антидопингового рейда в Австрии – в рамках дела об использовании кровяного допинга.

– По поводу него (Полторанина) я ничего не знаю. Так только какие-то разговоры за углом, что он будет тренироваться. Сами понимаете, человек четыре года не готовился нормально, не бегал. И возраст, конечно. Какой смысл начинать бегать. Здесь вопрос сложный.

Все-таки 87-й год [рождения]. 36 лет. Это уже достаточно тяжелый возраст для того, чтобы вернуться в спорт. Поймите в спорте не так, что ты пришел, а завтра побежал. В лыжных гонках нужно время, чтобы ты набрал нужные кондиции и скорость, на которой бегал раньше и оказывал достойное сопротивление конкурентам.

Но точно я сказать не могу, вдруг он придет и, может быть, вернется. Пока у меня с ним никакой прямой связи нет. Это разговаривать надо с его тренером Алексеем Наконечным.

– А в целом, хотите ли вы его видеть в сборной Казахстана?

– Против него никто ничего не имеет. Если будет готовиться и покажет результат, попадет в команду и будет выступать, да ради бога! Вопросов никаких нет. Он спортсмен, если хочет выступать, то пусть показывает достойные результаты, какие были у него раньше.

Пусть бегает, если есть желание. Единственное, как я сказал ранее, попадание в команду будет на общих основаниях, как и для всех.

– То есть у Алексея теоретически есть шанс отобраться в сборную на чемпионате Казахстана в Щучинске в марте?

– Без проблем, почему нет? Не вижу никаких препятствий к этому, – рассказал Невзоров.

Полторанину 35 лет, он является двукратным бронзовым призером ЧМ-2013.

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