Альтхаус выиграла золото чемпионат мира в прыжках с нормального трамплина, Пинкельниг – 2-я, Стрем – 3-я

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Немка Катарина Альтхаус победила в прыжках на лыжах с нормального трамплина на чемпионате мира в Планице. 

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира

Планица, Словения

Женщины

HS100

1. Катарина Альтхаус (Германия) – 249,1 балла (98,5 м + 97,0 м)

2. Ева Пинкельниг (Австрия) – 246,8 (96,5 м + 100,0 м)

3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 246,0 (100,0 м + 95,0 м )

4. Селина Фрайтаг (Германия) – 240,6 (97,0 м + 98,0 м)

5. Теа Бьорсет (Норвегия) – 239,3 (95,0 м + 97,5 м)

6. Юки Ито (Япония) – 229,3 (92,5 м + 94,5 м)

7. Марен Лундбю (Норвегия) – 227,4 (94,5 м + 94,0 м) 

8. Нодзоми Маруяма (Япония) – 227,0 (94,0 м + 97,0 м)

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