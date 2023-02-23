Альтхаус выиграла золото чемпионат мира в прыжках с нормального трамплина, Пинкельниг – 2-я, Стрем – 3-я
Немка Катарина Альтхаус победила в прыжках на лыжах с нормального трамплина на чемпионате мира в Планице.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира
Планица, Словения
Женщины
HS100
1. Катарина Альтхаус (Германия) – 249,1 балла (98,5 м + 97,0 м)
2. Ева Пинкельниг (Австрия) – 246,8 (96,5 м + 100,0 м)
3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 246,0 (100,0 м + 95,0 м )
4. Селина Фрайтаг (Германия) – 240,6 (97,0 м + 98,0 м)
5. Теа Бьорсет (Норвегия) – 239,3 (95,0 м + 97,5 м)
6. Юки Ито (Япония) – 229,3 (92,5 м + 94,5 м)
7. Марен Лундбю (Норвегия) – 227,4 (94,5 м + 94,0 м)
8. Нодзоми Маруяма (Япония) – 227,0 (94,0 м + 97,0 м)
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