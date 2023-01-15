Прыжки с трамплина. Кубок мира. Пинкельниг победила, Фрайтаг – 2-я, Стрем – 3-я

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Австрийская прыгунья с трамплина Ева Пинкельниг одержала победу на этапе Кубка мир в японском Дзао.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Дзао, Япония

Женщины

HS102

1. Ева Пинкельниг (Австрия) – 230,1 балла (96,0 м + 98,5 м)

2. Селина Фрайтаг (Германия) – 228,8 (98,5 м + 98,0 м)

3. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 220,1 (95,0 м + 98,0 м)

4. Силье Опсет (Норвегия) – 219,8 (91,5 м + 98,0 м)

5. Теа Бьорсет (Норвегия) – 219,5 (96,5 м + 93,0 м)

6. Ника Крижнар (Словения) – 218,4 (94,5 м + 98,0 м)

7. Катарина Альтхаус (Германия) – 216,4 (91,5 м + 95,0 м)

8. Ника Превц (Словения) – 214,8 (95,0 м + 96,0 м)

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