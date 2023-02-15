Горные лыжи. Чемпионат мира. Шмид и Твиберг победили в параллельном слаломе

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Немецкий горнолыжник Александр Шмид победил в параллельном слаломе на чемпионате мира в Мерибеле, норвежка Мария Тереза Твиберг выиграла золото в женских соревнованиях. 

Горные лыжи

Чемпионат мира

Мерибель, Франция

Параллельный слалом

Мужчины

1. Александр Шмид (Германия) 

2. Доминик Рашнер (Австрия)

3. Тимон Хауган (Австрия)

4. Адриан Пертль (Австрия) 

5. Расмус Виндингстад (Норвегия) 

6. Жан Краньец (Словения)

Женщины

1. Мария Тереза Твиберг (Норвегия)

2. Венди Холденер (Швейцария)

3. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) 

4. Мария Ламур (Франция) 

5. Марина Гонсеница-Даниэль (Польша)

6. Лена Дюрр (Германия) 

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1 комментарий

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Maxim Gector Gector
хауген Норвегия после вчерашнего бронзу выцарапал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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