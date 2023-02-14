Горные лыжи. Чемпионат мира. США победили в командном миксте, Норвегия – 2-я, Канада – 3-я

Сборная США выиграла командные соревнования в миксте на чемпионате мира по горным лыжам в Куршевеле.

Горные лыжи

Чемпионат мира

Куршевель, Франция

Параллельный слалом

Командный микст

1. США (Нина О’Брайен, Ривер Радамус, Пола Мольтцан, Томми Форд)

2. Норвегия (Кристин Лисдал, Александр Стин Олсен, Теа Луиза Стьернесунн, Тимон Хауган)

3. Канада (Валери Гренье, Джеффри Рид, Бритт Ричардсон, Эрик Рид)

4. Австрия (Джулия Шайб, Доминик Рашнер, Франциска Гритч, Штефан Бреннштайнер)

Сборные Швейцарии, Германии, Франции и Италии выбыли в 1/4 финала.