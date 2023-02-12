На презентации российских лыж в здании ОКР у специалиста по тестированию похитили рюкзак с документами

На презентации лыж российского производства, которая прошла 31 января в здании Олимпийского комитета России, неизвестный похитил у специалиста по тестированию лыж рюкзак с ценными вещами.

Об этом рассказал шеф сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский.

«История крайне необычная, в которую, может быть, попадешь раз в жизни. Презентация лыж российского производства прошла 31 января в здании Олимпийского комитета России, где было руководство и . На мероприятие также был приглашен Александр Рязанов, один очень важный специалист по тестированию лыж. Он приехал с оборудованием, чтобы мне, как представителю сервиса, рассказать о плюсах и минусах этого оборудования. Он хотел мне его показать на следующий день после самой презентации.

Но вечером 31 января и произошла та история. Мы вместе с ним вышли на улицу из здания ОКР. Там мне было нужно погрузить лыжи в машину. Во время погрузки мы поставили наши рюкзаки на улице прямо у здания Олимпийского комитета России. Когда мы спустились в подвал (за лыжами), пропал один из рюкзаков. Украли вещи именно этого специалиста, мой рюкзак остался на месте. Я оперативно обратился к охранникам, они, как могли, провели быстрый осмотр здания, но ничего найти не удалось. Время — шесть часов вечера, посмотреть сразу камеры мы не смогли, потому что айтишники, отвечающие за это, уже ушли с работы.

Александр был очень сильно расстроен, потому что в рюкзаке был компьютер, все тестовые приборы, старая и насыщенная флэш-карта, где были собраны отчеты и видео за последние 10 лет! Эти вещи просто невозможно восстановить! Это был очень серьезный удар. Вечер, конечно, был омрачен. На следующий день мы были в Балабаново, где он ознакомился с фабрикой по производству лыж. Вечером того дня Александр улетел в Екатеринбург. Я же приехал в здание ОКР, где обратился к айтишникам. Они, конечно, молодцы, потому что, потратив приличное количество времени, по всем видеокамерам мы нашли воришку. Все это было в моем присутствии. Точно подтверждено, что лицо человека попало в камеру. Плюс были зафиксированы все его передвижения. Было интересно смотреть, как все это происходит. Аж ладошки чесались! Понимаешь, каким идиотом нужно быть, чтобы в нашем настолько цифровом мире совершить такой проступок. У меня просто нет слов.

Далее я связался с представителями власти, написал заявление от имени Александра Рязанова о краже, передал сотрудникам органов контакты специалистов из ОКР. Через некоторое время со мной связались и сообщили, что жулик найден. При нем также были найдены вещи, которые находятся в отделе. Вот в понедельник поеду забирать их. История со счастливым концом, получается. Надеюсь, что все вещи найдены.

Этот человек никакого отношения к Олимпийскому комитету не имел. Просто зашел с улицы. Его четко засекли, когда он зашел на территорию здания. Он не шифровался и не прятался, когда заходил. Побыл 2-3 минуты в основном помещении, потом зашел в другое. И, выходя на улицу, он увидел рюкзак, взял его и убежал в сторону набережной. Спасибо, конечно, системе видеонаблюдений и ребятам, которые за нее отвечают», — рассказал Печерский.