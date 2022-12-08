Чепиков о производстве лыж в России: «Их делают в Балабаново. Надеемся, что уже в этом сезоне будут профессиональные лыжи уровня европейских производителей»

Двукратный олимпийский чемпион рассказал о производстве профессиональных лыж в России.

«Что касается экипировки, то мне очень приятно, что у нас началось тестирование наших профессиональных лыж, чтобы впоследствии экипировать юниорские сборные. Лыжи производятся в Балабаново. У нас работает группа во главе с Александром Печерским, которая тестирует эти их. Александр сказал, что у них уже есть опытные партии лыж.

Имеются еще некоторые нюансы, но надеются, что уже в этом сезоне будут лыжи уровня европейских производителей. Сейчас вносятся коррективы в конструкцию. Это профессиональные лыжи для спортсменов высокого класса.

У нас раньше никогда не было лыж самого высокого уровня, но нынешняя ситуация сподвигла на то, чтобы они появились. Надеемся, что в середине сезона у нас будут классные профессиональные лыжи», – сказал Чепиков.