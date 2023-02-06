Бородавко о награждении орденом Почета: «Густо краснею от того, что мой труд так высоко оценили. Буду ли отмечать? Все традиции будут соблюдены»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что его наградили орденом Почета.
«Чувствую легкую растерянность. Понятно, что мы работаем не для награды, а для страны. Стараемся поддержать высочайший уровень российского спорта, чтобы все гордились нашей страной. То, что получилось на Олимпиаде, – это великолепно.
Густо краснею от того, что мой труд так высоко оценили. Буду ли отмечать? Все традиции будут соблюдены. В лыжных гонках есть девиз: «Не нами эти традиции придуманы, не нам эти традиции отменять», – сказал Бородавко.
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