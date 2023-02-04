Юрий Бородавко: «Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил уровень лыжных соревнований в Азии.
«Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны. Уровень конкуренции по другим дисциплинам, например, шорт-трек, есть. Но в лыжных гонках конкуренции нет.
Учитывая удаленность азиатского континента, для нас это неинтересно», – сказал Бородавко.
Получится та же самая ситуация, что и на КМ сейчас, где всегда забирают норги.
А для этого не нужна Азия, соревноваться между своими можно и в России.
Главная проблема всё же в решении МОК и международных федераций по допуску россиян к международным стартам.
Что делать российским лыжникам в Азии? Абсурд полный.