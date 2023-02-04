Юрий Бородавко: «Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил уровень лыжных соревнований в Азии.

«Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны. Уровень конкуренции по другим дисциплинам, например, шорт-трек, есть. Но в лыжных гонках конкуренции нет.

Учитывая удаленность азиатского континента, для нас это неинтересно», – сказал Бородавко.

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7 комментариев

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Olga.t
Ответ Iuasamotu
Тренируются на Алтае и Якутии, а Южная Корея с Китаем видите ли для них далеко. Так и скажите, что хотим проводить сборы и старты в благополучной Европе и не приезжать в Россию по полгода
А с кем российские лыжники будут соревноваться в Азии?
Получится та же самая ситуация, что и на КМ сейчас, где всегда забирают норги.
А для этого не нужна Азия, соревноваться между своими можно и в России.
Главная проблема всё же в решении МОК и международных федераций по допуску россиян к международным стартам.
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иг1171
Ответ Maxximus
В следующем году там будут, можете не сомневаться. Сейчас ещё ЧМ добавит размышлений, когда норги все медали золотые, серебряные и бронзовые соберут в личках
Это связано не с количеством медалей норгов, а с другим обстоятельством, когда вы уберетесь на родину.
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Maxximus
Ответ La Gushka
А в Европу не пустят лет десять...Придется в Китае лыжи развивать.
В следующем году там будут, можете не сомневаться. Сейчас ещё ЧМ добавит размышлений, когда норги все медали золотые, серебряные и бронзовые соберут в личках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Тренируются на Алтае и Якутии, а Южная Корея с Китаем видите ли для них далеко. Так и скажите, что хотим проводить сборы и старты в благополучной Европе и не приезжать в Россию по полгода
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Olga.t
Ответ Maxximus
Америку Бородавко точно не открыл своими высказываниями 😂
Бородавко высказал своё мнение на фоне разговоров и обсуждений приглашения российских спортсменов азиатской стороной к своим соревнованиям.
Что делать российским лыжникам в Азии? Абсурд полный.
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La Gushka
А в Европу не пустят лет десять...Придется в Китае лыжи развивать.
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxximus
Америку Бородавко точно не открыл своими высказываниями 😂
+1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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