Юрий Бородавко: «Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны»

Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил уровень лыжных соревнований в Азии.

«Для лыжного спорта соревнования в Азии абсолютно неинтересны. Уровень конкуренции по другим дисциплинам, например, шорт-трек, есть. Но в лыжных гонках конкуренции нет.

Учитывая удаленность азиатского континента, для нас это неинтересно», – сказал Бородавко.