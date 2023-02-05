Сборную Германии дисквалифицировали в женской эстафете на этапе Кубка мира в Тоблахе. Они не успели заявить замену на последнем этапе

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Германии жен (лыжные гонки) Софи Крель Колетта Ридзек Лыжи

Сборная Германии, занявшая 2-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе, была дисквалифицирована.

Причиной стало то, что немецкая команда не успела заявить замену спортсменки на последнем этапе. Вместо заболевшей Колетты Ридзек бежала Софи Крель. 

Победу одержала первая команда Норвегии, второе место перешло к Швеции, третье – к США.

Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Норвегия с Венг и Остберг победила, Швеция с Андерссон и Сундлинг – 2-я, Германия дисквалифицирована

7 комментариев

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Tori Krug
Немки, видимо, с тренером эстонской сборной советовались по составу эстафеты ))
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Sergey Yevseev
Представляю, что бы здесь началось, если бы немки выиграли, а норвежки были вторыми.
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Kate Rina
Хаха этож надо так)))
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Iuasamotu
Звучит странно, ведь немцы очень педантичы в таких вещах. Германия должна подать протест
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expertmer2020
Вот те на
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СТАТИСТИКА 100
Мы даже не замечали 🤭🤭
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закрыт по беспределу
Прикольно. Оказывается, это была Крель)
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