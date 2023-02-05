Сборную Германии дисквалифицировали в женской эстафете на этапе Кубка мира в Тоблахе. Они не успели заявить замену на последнем этапе

Сборная Германии, занявшая 2-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе, была дисквалифицирована.

Причиной стало то, что немецкая команда не успела заявить замену спортсменки на последнем этапе. Вместо заболевшей Колетты Ридзек бежала Софи Крель.

Победу одержала первая команда Норвегии, второе место перешло к Швеции, третье – к США.

Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Норвегия с Венг и Остберг победила, Швеция с Андерссон и Сундлинг – 2-я, Германия дисквалифицирована