Максим Вылегжанин: «Внимание к лыжным гонкам внутри страны повысилось. На Кубке России выступают звезды, повышается статус и зрелищность соревнований»

Трехкратный призер Олимпийских игр поделился мнением об интересе зрителей к Кубку России по лыжным гонкам.

– Создается ощущение, что сейчас повысилось внимание к лыжным гонкам?

– Думаю, внутри страны все-таки действительно повысилось. Да, лыжи не показывают сейчас по телевизору, но есть интерес зрителей в тех местах, где проходят этапы. Не зря же там выступают именитые спортсмены, звезды.

Повышается статус и зрелищность этих соревнований. Тут еще проходит в разных местах, вся элита лыжного спорта собирается в различных уголках страны.

Думаю, болельщики в этих городах точно счастливы увидеть своих любимцев, особенно после успеха ребят на Олимпиаде. Поэтому фанаты приходят смотреть и создается ощущение, что лыжные гонки на подъеме.

– Касаемо интереса к этапам Кубка в этом сезоне – вы уже отмечали, что видите положительный момент в подколах Устюгова и Большунова, так как больше людей обратит внимание на лыжи. Сейчас так же думаете? Просто в один момент показалось, что все же это переросло в какой-то конфликт.

– Я в целом мнение не поменял. Безусловно, внимание это привлекло. Все идет на популяризацию, а сам конфликт в большей степени наигранный, – сказал Вылегжанин.