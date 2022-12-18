Егор Сорин: «Татьяна Сорина пока не может выступать на соревнованиях, есть противопоказания. Как только сможет, выйдет на старт»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что его жена Татьяна Сорина пока не может участвовать в гонках. 

– Когда мы увидим Татьяну Сорину? Какое у нее состояние?

– Она пока не может выступать на соревнованиях. Как только она сможет, выйдет на старт.

– Это последствия весенней операции?

– Нет. Просто есть определенные противопоказания. На данный момент не выходит на старт, но тренировки продолжает, – сказал Сорин. 

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