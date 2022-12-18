Егор Сорин: «Татьяна Сорина пока не может выступать на соревнованиях, есть противопоказания. Как только сможет, выйдет на старт»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что его жена Татьяна Сорина пока не может участвовать в гонках.
– Когда мы увидим Татьяну Сорину? Какое у нее состояние?
– Она пока не может выступать на соревнованиях. Как только она сможет, выйдет на старт.
– Это последствия весенней операции?
– Нет. Просто есть определенные противопоказания. На данный момент не выходит на старт, но тренировки продолжает, – сказал Сорин.
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