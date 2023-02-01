Якобсен о словах про допуск россиян: «Когда вы становитесь объектом такого количества хейта, вы начинаете подвергать сомнению все, что вы делаете»

чемпионка по лыжным гонкам, глава комитета спортсменов Норвегии Астрид Якобсен высказалась о критике после слов об отстранении россиян и белорусов от соревнований.

Ранее норвежка назвала дискриминацией недопуск спортсменов только на основании паспорта. При этом она подчеркнула, что лишь предложила дискуссию на эту тему.

«Когда вы становитесь объектом такого количества хейта, вы в конце концов начинаете подвергать сомнению все, что вы делаете.

Я попыталась проанализировать все, что я сделала и о чем думала, и удостовериться, что я не восприняла неправильно что-то основополагающее.

Контакт, который был у меня с с целью перепроверки моей точки зрения, стал отправной точкой для действий. Просто чтобы быть уверенной в том, что сказанное мною заслуживает доверия», – сказала Якобсен.

«Нельзя отстранять из-за паспорта». Чемпионка из Норвегии заикнулась о возвращении наших – и ей срочно пришлось извиняться