Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Хольбек и Андреассен победили в классических масс-стартах, другие результаты

В канадском Уистлере проходит чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23 лет.

31 января состоятся классические масс-старты на 20 км. Начало женской гонки (U23) – 21.25 по московскому времени, начало мужской гонки (U23) – 23.35 по московскому времени.

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Уистлер, Канада

30 января

Масс-старт, классика, 20 км, юниоры

Юноши

1. Матиас Хольбек (Норвегия) – 53.05,7

2. Нико Анттола (Финляндия) – 7,7

3. Кристиан Колеруд (Норвегия) – 28,1

Девушки

1. Милла Андреассен (Норвегия) – 1:01.17,6

2. Лиза Эрикссон (Швеция) – 21,2

3. Эви-Инкери Тоссавайнен (Финляндия) – 33,9

29 января

Спринт, классика, U23

Юноши

1. Ансгар Эвенсен (Норвегия)

2. Георг Эрссон (Швеция)

3. Эмиль Даниэльссон (Швеция)

Девушки

1. Ясмин Кахара (Финляндия)

2. Кристин Фоснес (Норвегия)

3. Сигрид Фоен (Норвегия)

28 января

Спринт, классика, юниоры

Юноши

1. Антон Гран (Швеция)

2. Элиас Даниэльссон (Швеция)

3. Эро Рантала (Финляндия)

Девушки

1. Эви-Инкери Тоссавайнен (Финляндия)

2. Милла Андреассен (Норвегия)

3. Лиза Эрикссон (Швеция)