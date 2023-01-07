Горные лыжи. Кубок мира. Гренье победила в гигантском слаломе, Бассино – 2-я, Влхова – 3-я

Канадская горнолыжница Валери Гренье выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Гора.

Горные лыжи

мира

Краньска-Гора, Словения

Женщины

Гигантский слалом

1. Валери Гренье (Канада) – 1.55,01

2. Марта Бассино (Италия) – 0,37

3. (Словакия) – 0,40

4. (Италия) – 0,53

5. (Швейцария) – 0,56

6-7. Корали Фрасс Сомбет (Франция) – 1,33

6-7. (США) – 1,33

8. Ана Буцик (Словения) – 1,38