Горные лыжи. Кубок мира. Гренье победила в гигантском слаломе, Бассино – 2-я, Влхова – 3-я

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Канадская горнолыжница Валери Гренье выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Гора.

Горные лыжи

Кубок мира

Краньска-Гора, Словения

Женщины

Гигантский слалом

1. Валери Гренье (Канада) – 1.55,01

2. Марта Бассино (Италия) – 0,37

3. Петра Влхова (Словакия) – 0,40

4. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,53

5. Лара Гут (Швейцария) – 0,56

6-7. Корали Фрасс Сомбет (Франция) – 1,33

6-7. Микаэла Шиффрин (США) – 1,33

8. Ана Буцик (Словения) – 1,38

1 комментарий

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Вегетарианец_
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Гренье шикарно провела этот этап, выиграв обе попытки.
Приятно удивила, браво!
Из интересного еще отмечу очередную гонку этого сезона для Петры Вылховой без побед и 5-й подряд подиум Марты Бассино в ГС в этом сезоне.
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