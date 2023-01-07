Горные лыжи. Кубок мира. Гренье победила в гигантском слаломе, Бассино – 2-я, Влхова – 3-я
Канадская горнолыжница Валери Гренье выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Краньска-Гора.
Горные лыжи
Кубок мира
Краньска-Гора, Словения
Женщины
Гигантский слалом
1. Валери Гренье (Канада) – 1.55,01
2. Марта Бассино (Италия) – 0,37
3. Петра Влхова (Словакия) – 0,40
4. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,53
5. Лара Гут (Швейцария) – 0,56
6-7. Корали Фрасс Сомбет (Франция) – 1,33
6-7. Микаэла Шиффрин (США) – 1,33
8. Ана Буцик (Словения) – 1,38
Приятно удивила, браво!
Из интересного еще отмечу очередную гонку этого сезона для Петры Вылховой без побед и 5-й подряд подиум Марты Бассино в ГС в этом сезоне.