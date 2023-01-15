Дмитрий Губерниев: «Лыжные гонки в мире помирают. FIS не уделяет им должного внимания, ФЛГР плевать на развитие спорта в стране»

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Комментатор Дмитрий Губерниев оценил слова тренера сборной Италии по лыжным гонкам Маркуса Крамера о российских спортсменах.

По словам Крамера, многие спортсмены из других стран думают, что россияне должны вернуться к международным стартам.

«А в чем он неправ? Мы же видим, что лыжные гонки в мире в целом и так помирают. Потому что FIS (Международная федерация лыжного спорта) не уделяет им должного внимания, и соревнования неинтересные. С нашими-то спортсменами трансляции становились менее интересными. А без наших там не на что смотреть.

Это общая тенденция, ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) плевать на развитие спорта в стране – это мы знаем. А у FIS есть другие приоритеты. Есть горные лыжи и прыжки с трамплина – виды спорта, которые их кормят. А лыжные гонки здесь в роли падчерицы.

Биатлону без российских спортсменов фиолетово. Там у людей праздник, и все хорошо. В лыжах конкуренция меньше, стран меньше и российская сборная сильнее. В этом смысле отсутствие нашей сборной сказывается больше, чем в биатлоне», – сказал Губерниев.

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!

4 комментария

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Pankratoff
Глядя на трансляцию с дрона с километровой высоты понимаешь что ФЛГР вообще не париться)
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DD102DD
Пока есть зима - лыжи не умрут.
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Dinamik1
Хайпа жер в своем репертуаре."Голос биатлона который ни кто не хочет слушать"опять пиарится.
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Iuasamotu
Болельщики прекрасно смотрят КМ, без участия российских лыжников и совершенно не страдают, а скорее даже наоборот.
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