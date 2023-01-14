Маркус Крамер: «Множество спортсменов из других стран думают, что русские должны вернуться. Но все понимают ситуацию – это невозможно на данный момент»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Политика Маркус Крамер Лыжи

Экс-тренер сборной России Маркус Крамер, работавший в команде с 2015-го по 2022 год, заявил, что многие иностранные спортсмены хотели бы возвращения россиян на международные старты.

– Давайте о нашей сборной – России. Можно сказать, что лыжный мир разделен по поводу возвращения русских? Вы не одиноки в этих дебатах?

– Да, я точно могу сказать, что не одинок. Множество спортсменов из других стран думают то же самое – что русские должны вернуться. Но спорт лишь одна сторона дела, есть еще и политика.

С точки зрения спорта 90 процентов – за возвращение России. Но при этом все понимают политическую ситуацию, что на данный момент это невозможно. Мы имеем конфликт, который должен быть разрешен.

Думаю, первый шаг должен быть сделан Международным олимпийским комитетом (МОК), Томасом Бахом. Надеюсь, он будет работать в этом направлении.

– Но с февраля отношение поменялось?

– Однозначно. Вначале большинство стран были против участия России, но сейчас крепнет мнение, что нужно вернуться к спорту.

С другой стороны, все, включая меня, надеются, что конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ) на Украине закончится. Это главное. Но между спортом и политикой все же есть разница.

– Вас еще не «отменили» за такие взгляды, не начали «кэнселить»?

– Нет, конечно. Когда у меня есть возможность, я объясняюсь со спортсменами и тренерами и пытаюсь изменить их мнение о России и российских коллегах. И большинство людей понимает – что могут изменить спортсмены?

Они используются политиками! Конечно, это плохо. Но что мы можем сделать? Говорить. И я это делаю каждую неделю, в каждом интервью и диалоге.

– А норвежцы не против нашего возвращения? Это влиятельная нация, сомневаюсь, что без них такое решение можно принять.

– Я не говорил со всеми из них, но многие думают, что для спорта лучше, чтобы русские вернулись. В то же время и происходящее на Украине должно прекратиться.

Но и норвежцам сложно говорить то, что они думают, в СМИ. И шведам тоже. Помните, когда они говорили о бойкоте в случае возвращения россиян на Кубок мира? Я не уверен, что это было правдой. СМИ часто раздувают из мухи слона, – сказал Крамер. 

Интервью главного тренера-иностранца в нашем спорте: он сделал чемпионами Легкова и Устюгова, но ушел после 24 февраля и грустит

14 комментариев

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Матвей Суицидин
Ответ Павел Мельников
Журналист искренне верит, что в Европе "кэнселят" за каждое слово. Бред.
У меня много друзей в Европе живут и никто с русофобией не сталкивался, но потом вот приходят новости из Эстонии, где футболистов заставили извиняться за встречу с Карпиным и ты понимаешь, что госпропаганде не приходится все это выдумывать - западные политики дают достаточно поводов для того, чтобы говорить о "кэнселе".
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Maxximus
Ответ bush-jr
Некоторые спортсмены (например, Большунов, Степанова) активно поддерживают войну, большинство молчат в тряпочку, ни один из действующих не высказался против. Вот так и касаются.
А кто-то из западных спортсменов что-то говорил, когда можно и нужно было сказать? Или это другое?
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Игорь Замаруев
Ответ TravenS
Обьясни адекватный, почему нельзя нашим спортсменам работать участвовать в соревнованиях?
1. Наши спортсмены могут подвергнуться оскорблениям на национальной почве
2. Некоторые наши спортсмены принимали активное участие в мероприятии в поддержку "СВО"
3. Наших спортсменов могут провоцировать
4. Наши спортсмены могут подвергнуться нападению неадекватных фанатов других стран.

Объясните мне, товарищ TravenS, почему спортсмены из нацистской Германии не могли участвовать в соревнованиях? Вопрос риторический
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Treq Qert
Ответ bush-jr
Некоторые спортсмены (например, Большунов, Степанова) активно поддерживают войну, большинство молчат в тряпочку, ни один из действующих не высказался против. Вот так и касаются.
А спортсмены стран нато может тоже отсранить?
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bush-jr
Ответ TravenS
Каким образом спортсмены касаются боевых действий?
Некоторые спортсмены (например, Большунов, Степанова) активно поддерживают войну, большинство молчат в тряпочку, ни один из действующих не высказался против. Вот так и касаются.
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Вячеслав Пустохин
Ответ TravenS
Каким образом спортсмены касаются боевых действий?
Они представляют государство, участвующее в этом.
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Иван Алейников
Ответ TravenS
Каким образом спортсмены касаются боевых действий?
Я говорю про сроки и условия возвращения. Правильно или нет отстранили - это разговор в пользу бедных. Этого не изменить.
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TravenS
Ответ Иван Алейников
На данный момент, скорее всего, будет много бойкотирующих (провокации, не приезд некоторых спортсменов, отказ некоторых федераций), пока стадия СВО активна. Возможно, после какого либо «Минска 100…» или иных урегулирующих боевые действия решений, будет более предметный разговор о возвращении спортсменов.
Каким образом спортсмены касаются боевых действий?
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+1
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Иван Алейников
Ответ Павел Мельников
Журналист искренне верит, что в Европе "кэнселят" за каждое слово. Бред.
Да так везде, только в разной степени, конечно…
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-1
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Иван Алейников
Ответ TravenS
Обьясни адекватный, почему нельзя нашим спортсменам работать участвовать в соревнованиях?
На данный момент, скорее всего, будет много бойкотирующих (провокации, не приезд некоторых спортсменов, отказ некоторых федераций), пока стадия СВО активна. Возможно, после какого либо «Минска 100…» или иных урегулирующих боевые действия решений, будет более предметный разговор о возвращении спортсменов.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Журналист искренне верит, что в Европе "кэнселят" за каждое слово. Бред.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дрю2
Все зависит от одного человека. Есть ли у вас план мистер Фикс?
+5
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+5
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TravenS
Ответ Игорь Замаруев
Да все адекватные люди понимают. Только ура-патриоты до сих пор не могут осознать элементарных вещей
Обьясни адекватный, почему нельзя нашим спортсменам работать участвовать в соревнованиях?
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Да все адекватные люди понимают. Только ура-патриоты до сих пор не могут осознать элементарных вещей
+9
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-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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