Маркус Крамер: «Множество спортсменов из других стран думают, что русские должны вернуться. Но все понимают ситуацию – это невозможно на данный момент»

Экс-тренер сборной России Маркус Крамер, работавший в команде с 2015-го по 2022 год, заявил, что многие иностранные спортсмены хотели бы возвращения россиян на международные старты.

– Давайте о нашей сборной – России. Можно сказать, что лыжный мир разделен по поводу возвращения русских? Вы не одиноки в этих дебатах?

– Да, я точно могу сказать, что не одинок. Множество спортсменов из других стран думают то же самое – что русские должны вернуться. Но спорт лишь одна сторона дела, есть еще и политика.

С точки зрения спорта 90 процентов – за возвращение России. Но при этом все понимают политическую ситуацию, что на данный момент это невозможно. Мы имеем конфликт, который должен быть разрешен.

Думаю, первый шаг должен быть сделан Международным олимпийским комитетом (МОК), Томасом Бахом. Надеюсь, он будет работать в этом направлении.

– Но с февраля отношение поменялось?

– Однозначно. Вначале большинство стран были против участия России, но сейчас крепнет мнение, что нужно вернуться к спорту.

С другой стороны, все, включая меня, надеются, что конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ) на Украине закончится. Это главное. Но между спортом и политикой все же есть разница.

– Вас еще не «отменили» за такие взгляды, не начали «кэнселить»?

– Нет, конечно. Когда у меня есть возможность, я объясняюсь со спортсменами и тренерами и пытаюсь изменить их мнение о России и российских коллегах. И большинство людей понимает – что могут изменить спортсмены?

Они используются политиками! Конечно, это плохо. Но что мы можем сделать? Говорить. И я это делаю каждую неделю, в каждом интервью и диалоге.

– А норвежцы не против нашего возвращения? Это влиятельная нация, сомневаюсь, что без них такое решение можно принять.

– Я не говорил со всеми из них, но многие думают, что для спорта лучше, чтобы русские вернулись. В то же время и происходящее на Украине должно прекратиться.

Но и норвежцам сложно говорить то, что они думают, в СМИ. И шведам тоже. Помните, когда они говорили о бойкоте в случае возвращения россиян на Кубок мира? Я не уверен, что это было правдой. СМИ часто раздувают из мухи слона, – сказал Крамер.

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