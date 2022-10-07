Представлен логотип лыжного ЧМ-2025 в Тронхейме. Его цветовая палитра символизирует разнообразие и равноправие

Организаторы чемпионата мира-2025 по лыжным видам спорта в норвежском Тронхейме представили логотип турнира.

Богатая цветовая палитра логотипа символизирует разнообразие и равноправие. Шесть точек обозначают отдельные цели ООН в области устойчивого развития, которые особенно актуальны для ЧМ по лыжным видам спорта: 3, 9, 10, 12, 13 и 17.

Логотип создан на основе рисунков, которые присылали дети.

«Логотип ЧМ показывает миру четкий образ турнира, ориентированного на будущее. В основе чемпионата мира-2025 – товарищество, народный праздник, инклюзивность и устойчивость, а также четкая цель использовать турнир для создания долговременных ценностей для лыжного спорта и общества», – отметил Хокун Йенсен, глава отдела маркетинга ЧМ-2025.