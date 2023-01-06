Юрий Бородавко: «Конкуренция на «Тур де Ски» была бы другая, наши ребята смогли бы создать ее, но это не умаляет достоинств Клэбо»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски».
Клэбо победил в пяти гонках подряд, повторив рекорд российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова.
«Здесь можно договориться до всего, но нужно просто констатировать, что у Йоханнеса Клэбо есть пять побед. В протоколах нигде не записано про россиян. Надо воспринимать это как сбывшийся факт.
Конечно, конкуренция была бы другая, наши ребята смогли бы создать ее, но это не умаляет достоинств норвежца», – сказал Бородавко.
Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова
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