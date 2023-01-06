Юрий Бородавко: «Конкуренция на «Тур де Ски» была бы другая, наши ребята смогли бы создать ее, но это не умаляет достоинств Клэбо»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски».

Клэбо победил в пяти гонках подряд, повторив рекорд российских лыжников и .

«Здесь можно договориться до всего, но нужно просто констатировать, что у есть пять побед. В протоколах нигде не записано про россиян. Надо воспринимать это как сбывшийся факт.

Конечно, конкуренция была бы другая, наши ребята смогли бы создать ее, но это не умаляет достоинств норвежца», – сказал Бородавко.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова