Юрий Бородавко: «Конкуренция на «Тур де Ски» была бы другая, наши ребята смогли бы создать ее, но это не умаляет достоинств Клэбо»

Теги лыжные гонки Тур де Ски Юрий Бородавко сборная Норвегии Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Р-Спорт Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Клэбо на «Тур де Ски». 

Клэбо победил в пяти гонках подряд, повторив рекорд российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова

«Здесь можно договориться до всего, но нужно просто констатировать, что у Йоханнеса Клэбо есть пять побед. В протоколах нигде не записано про россиян. Надо воспринимать это как сбывшийся факт.

Конечно, конкуренция была бы другая, наши ребята смогли бы создать ее, но это не умаляет достоинств норвежца», – сказал Бородавко.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова

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