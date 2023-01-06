Клэбо повторил рекорд Большунова и Устюгова, победив на этапах «Тур де Ски» 5-й раз подряд

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал пятую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски».

Клэбо, который сегодня выиграл спринт классическим стилем в Валь-ди-Фьемме, повторил достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/2017, Большунов – в сезоне-2020/21. Среди женщин это удавалось норвежке Марит Бьорген (2014/15).

Ранее Клэбо также установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски». Сейчас на его счету 16 выигранных гонок.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова