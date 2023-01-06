Клэбо повторил рекорд Большунова и Устюгова, победив на этапах «Тур де Ски» 5-й раз подряд

Теги Марит Бьорген сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии сборная Норвегии жен Сергей Устюгов Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал пятую подряд победу на этапах многодневки «Тур де Ски».

Клэбо, который сегодня выиграл спринт классическим стилем в Валь-ди-Фьемме, повторил достижение россиян Сергея Устюгова и Александра Большунова.

Устюгов побеждал на «Тур де Ски» пять раз подряд в сезоне-2016/2017, Большунов – в сезоне-2020/21. Среди женщин это удавалось норвежке Марит Бьорген (2014/15).

Ранее Клэбо также установил рекорд по общему количеству побед на этапах «Тур де Ски». Сейчас на его счету 16 выигранных гонок.

Странная гонка принесла Клэбо рекорд «Тур де Ски». Похоже, скоро он побьет достижения Большунова и Устюгова

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33 комментария

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akrets
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Живет себе Клэбо и не знает, что каждый его успех вызывает где-то страшный вой маленьких патриотов самой великой части суши.
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Jon Anderson
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Ответ Booligan
А их тогда не позвали или были какие-то другие причины? Или это тоже другое?
А почему не позвали россиян? Что-то случилось? Почему раньше звали, а потом перестали?
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Booligan
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Ответ Sgi
Их не было на трассе - факт исключительно в этом. Все остальное - домыслы из разряда «если бы». Но история не терпит сослагательного наклонения
Мало ли кого тогда не было на трассе. Каждая команда самостоятельно решала. Может у сербов или болгар была супер форма, и они бы забрали все гонки, а мы так и не узнаем об этом никогда
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ekaterina_)))
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Ответ Vanek1411
"Тур де ски" уже пора как-то переименовывать, потому что изначальную идею "гонки на выживание" по аналогии с велосипедными многодневками он давно изжил. Ну, нелепо же будет смотреться, если, например, норвежский королевский марафон укоротить до десятки, а название оставить прежним. Собственно, по той же причине и Большунова язык не повернётся назвать победителем полтинника олимпиады, но там всё же вина случая, а не прогиба организаторов под рейтинги.
При этом я на 99% уверена, что и 50 км бы взял Саша. А организаторы все ж прогнулись тогда, я никогда не поверю, что Йоханнес вышел прогуляться. Он надеялся на 30 км что-то, да показать. Но в Китае трассы действительно сложные, снег непривычный для норвежцев. И все.
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Sgi
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Ответ Booligan
А их тогда не позвали или были какие-то другие причины? Или это тоже другое?
Их не было на трассе - факт исключительно в этом. Все остальное - домыслы из разряда «если бы». Но история не терпит сослагательного наклонения
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MihuS
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Ну а король лыж, всёж- наш Саня!!! Пусть хоть все гонки выиграет в отсутствии наших ребят, вообще фиолетово
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Vanek1411
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"Тур де ски" уже пора как-то переименовывать, потому что изначальную идею "гонки на выживание" по аналогии с велосипедными многодневками он давно изжил. Ну, нелепо же будет смотреться, если, например, норвежский королевский марафон укоротить до десятки, а название оставить прежним. Собственно, по той же причине и Большунова язык не повернётся назвать победителем полтинника олимпиады, но там всё же вина случая, а не прогиба организаторов под рейтинги.
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Евгений Соболев
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Да всё ясно.. что тут обсуждать..один безумец сломал судьбы тысячам спортсменам...
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Рифат
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Интересно, те, кто сейчас унижает Клэбо - что говорили о "триумфе российской сборной по хоккею в Пхёнчане"?
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AlexZhano__
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Ну это как разыгрывать чемпионат Испании, но дисквалифицировать Реал.
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Sergey Yevseev
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Ответ Marcus Varro
Молодец, соперников на этом Туре у него нет, он сам с собой соревнуется. Но это без основных лыжников - Большунова и Устюгова, они бы не дали так вольготно побеждать.
При всем уважении, что бы Устюгов не дал сделать Клэбо?
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Сергей Спиридонов
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помню году в 79 ом у нас в чемпионате посёлка выступал мс по лыжам , приехал родные места навестить . Он тоже всех обыграл)))
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El Fenomeno 9️⃣
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Ответ Лютый альбинос
Побил рекорд без участия действующего и активного рекордсмена.
Действующего? Большунов 18 марта завершил карьеру
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Дмитрий Бервинов
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Ответ maryat
Прям как у большого, а лось топовый
Не поспоришь
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Iuasamotu
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Ответ Valery24
Да-да А вот победы Клебо в отсутствии двух рекордсменов-это не победы с душком))
В сезоне 2018/19 Клебо выиграл ТдС в присутствии всех ваших ненаглядных рекордсменов, например, Устюгова. А вот Большунов установил свой рекорд на выездном чемпионате России)
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Андрей Балабаев
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Говорят царь не настоящий!
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Darshan
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Решение о начале СВО принимал не Клэбо, он не виноват что нет основных соперников. Претензии к другим инстанциям предъявляйте.
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Booligan
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Ответ Jon Anderson
А Большунов в 2021 без всей норвежской сборной свой рекорд установил. Но это другое, я правильное понимаю?
А их тогда не позвали или были какие-то другие причины? Или это тоже другое?
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brace
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Ответ Jon Anderson
Клэбо - лучший. Все, кому не нравиться - терпите.
А ты до этого терпел, ночью не спал, быстрее бы Клэбо всех догнал и перегнал?
Без россиян, это сделать было намного проще.
Медалька - то попахивает...
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Jon Anderson
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Клэбо - лучший. Все, кому не нравиться - терпите.
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Marcus Varro
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Молодец, соперников на этом Туре у него нет, он сам с собой соревнуется. Но это без основных лыжников - Большунова и Устюгова, они бы не дали так вольготно побеждать.
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Jon Anderson
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Ответ Лютый альбинос
Побил рекорд без участия действующего и активного рекордсмена.
А Большунов в 2021 без всей норвежской сборной свой рекорд установил. Но это другое, я правильное понимаю?
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Максим Прокофьев
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Там и в фигурке и в синхронном плавании сейчас рекорды посыпятся
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MironSM84
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Чемпион вселенной среди себя)
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*Василёк*
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В отсутствии сильнейших, грош цена всем достижениям Клэбо.
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