Дмитрий Губерниев: «Квалификация мужского спринта на «Тур де Ски» – это просто сельский праздник! Лыжные гонки медленно вымирают»

Теги лыжные гонки Тур де Ски Дмитрий Губерниев сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Лыжи

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уровне гонок на «Тур де Ски».

Сегодня норвежец Йоханнес Клэбо выиграл квалификацию классического спринта на пятом этапе в Валь-ди-Фьемме.

«Посмотрел сейчас квалификацию мужского спринта на «Тур де Ски» – это просто сельский праздник!

Старт задержали на 5 минут, графики половину трансляции вообще не было, Крюгер, стартуя 7-м, вышел под 69-м номером.

И главное – неожиданный результат! Выиграл Клэбо! Лыжные гонки медленно вымирают…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Иное дело, российские лыжи, которым я обеспечил прямые трансляции… Которые опять пропали с «Забвение ТВ»…» – добавил он.

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7 комментариев

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NoSfer
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Ответ Bartez1986
Думаю, проблемы с графикой и с тем, что Крюгер вышел не под тем номером, никак не связаны с отсутствием спортсменов из России, а Губер на это намекает, говоря про вымирание. Ну разве что Щеглот на графику бы сел, чтобы Лосю секунд 20 накинуть
"с отсутствием спортсменов из России, а Губер на это намекает, говоря про вымирание" - это с чего такие утверждения интересно? Вроде губер при любом удобном случае критиковал ФИС последние годы, ещё до всех отстранений
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Andry 72
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Когда уже Ростовцев станет Главным тренером сборной биатлонистов
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Геннадий Тимченко
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Всё так плохо, что Г. следит за "никому не интересными" гонками... Сомневаюсь, что норвежцы смотрят за гонками в России, в том числе за инновационным биатлоном, в котором не выдают патроны 🤣
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ecopromo
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все верно, тур де ски убогий, кубок мира убогий.
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ecopromo
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Ответ selso99
Гу, зачем тебе эти мелкие разборки, там место ведущего Бесогона освободилось.
вылез позлорадствовать? а потом кто то удивляются почему всю либероидно пиндоскую террористическую нечисть в россии ненавидят
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selso99
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Гу, зачем тебе эти мелкие разборки, там место ведущего Бесогона освободилось.
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Bartez1986
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Думаю, проблемы с графикой и с тем, что Крюгер вышел не под тем номером, никак не связаны с отсутствием спортсменов из России, а Губер на это намекает, говоря про вымирание. Ну разве что Щеглот на графику бы сел, чтобы Лосю секунд 20 накинуть
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