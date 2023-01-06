Дмитрий Губерниев: «Квалификация мужского спринта на «Тур де Ски» – это просто сельский праздник! Лыжные гонки медленно вымирают»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уровне гонок на «Тур де Ски».
Сегодня норвежец Йоханнес Клэбо выиграл квалификацию классического спринта на пятом этапе в Валь-ди-Фьемме.
«Посмотрел сейчас квалификацию мужского спринта на «Тур де Ски» – это просто сельский праздник!
Старт задержали на 5 минут, графики половину трансляции вообще не было, Крюгер, стартуя 7-м, вышел под 69-м номером.
И главное – неожиданный результат! Выиграл Клэбо! Лыжные гонки медленно вымирают…» – написал Губерниев в телеграм-канале.
«Иное дело, российские лыжи, которым я обеспечил прямые трансляции… Которые опять пропали с «Забвение ТВ»…» – добавил он.
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