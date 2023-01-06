Дмитрий Губерниев: «Квалификация мужского спринта на «Тур де Ски» – это просто сельский праздник! Лыжные гонки медленно вымирают»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об уровне гонок на «Тур де Ски».

Сегодня норвежец Йоханнес Клэбо выиграл квалификацию классического спринта на пятом этапе в Валь-ди-Фьемме.

«Посмотрел сейчас квалификацию мужского спринта на «Тур де Ски» – это просто сельский праздник!

Старт задержали на 5 минут, графики половину трансляции вообще не было, Крюгер, стартуя 7-м, вышел под 69-м номером.

И главное – неожиданный результат! Выиграл Клэбо! Лыжные гонки медленно вымирают…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Иное дело, российские лыжи, которым я обеспечил прямые трансляции… Которые опять пропали с «Забвение ТВ»…» – добавил он.