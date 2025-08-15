Дегтярев посетил лыжную базу в Сыктывкаре: «Техническая готовность – уже 99,5%. Ввод объекта привлечет еще больше людей к занятиям лыжами»

Министр спорта Михаил Дегтярев посетил лыжную базу в Сыктывкаре.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав фото .

«Лыжная база на улице Лесопарковой в Сыктывкаре – важный проект развития спортивной инфраструктуры региона. Объект находится в завершающей стадии строительства – техническая готовность уже 99,5%.

Окончания строительства ждут воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Фаворит». Сейчас они тренируются на базе «Спортивная», здание которой находится в неудовлетворительном состоянии.

Новой инфраструктурой смогут пользоваться все жители города. Ввод объекта привлечет еще больше людей к занятиям лыжами. А Коми, как говорят в Республике, – место силы лыжников», – написал Дегтярев .