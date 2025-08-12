Против олимпийского призера Шеналя расследуют дело о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних

Против олимпийского призера Жоэля Шеналя расследуют дело о сексуальном насилии.

Об этом пишет газета Le Dauphine Libere.

Ранее 12 женщин сообщили о случаях сексуальных домогательствах и насилия со стороны Шеналя за период с 2005 по 2021 год, когда двум из пострадавших было по 11 лет. Прокуратура французского Альбервиля подтвердила, что ведется расследование.

Предполагается, что Шеналь пользовался своим статусом, предлагая услуги тренера, а позже переводил разговор на сексуальные темы.

51-летний Шеналь в комментарии для Le Dauphine Libere назвал «непростительными» свои действия и признал, что «причинил вред» девушкам.

Шеналь выступал за Францию в горнолыжном спорте, он серебряный призер Игр-2006 в Турине в гигантском слаломе.