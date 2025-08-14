Клэбо о подготовке к свадьбе: «Думаю, это будет нашим «проектом» на осень»

Йоханнес Клэбо рассказал, когда начнет займется подготовкой к свадьбе.

В июне пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии объявил о помолвке со своей девушкой Перниллой.

«Я бы хотел сказать, что мы уже начали подготовку, но сразу же после [помолвки] я уехал на три-четыре недели. Так что у нас не было времени этим заняться.

Думаю, это будет нашим «проектом» на осень. Попытаемся определиться с датами и с тем, чего мы хотим. Надеюсь, со временем появится больше ясности», – сказал Клэбо .