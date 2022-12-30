Трехкратный олимпийский чемпион Маттиас Майер завершил карьеру

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Австрийский горнолыжник Маттиас Майер объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я немного подумал в последние несколько дней и должен сказать: пришло время завершить карьеру горнолыжника. Завоевать третье олимпийское золото в прошлом сезоне было здорово.

Я хорошо начал этот год, я доволен, но решил, что этого хватит», – сказал Майер в интервью австрийскому телеканалу ORF.

Майеру 32 года. На Олимпиаде-2014 он выиграл скоростной спуск, на Играх 2018 и 2022 годов завоевал золото в супергиганте. На счету австрийца 11 побед на Кубке мира.

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