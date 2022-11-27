Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в скоростном спуске, Хеметсбергер – 2-й, Одерматт – 3-й
Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе.
Горные лыжи
Кубок мира
Лейк-Луис, Канада
Мужчины
Скоростной спуск
1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.47,98
2. Даниэль Хеметсбергер (Германия) – 0,06
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,10
4. Маттиас Майер (Австрия) – 0,37
5. Беат Фойц (Швейцария) – 0,63
6. Жоан Кларе (Франция) – 0,88
7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,95
8. Томас Дрессен (Германия) – 1,02
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