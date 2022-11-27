Горные лыжи. Кубок мира. Кильде победил в скоростном спуске, Хеметсбергер – 2-й, Одерматт – 3-й

Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе.

Горные лыжи

Кубок мира

Лейк-Луис, Канада

Мужчины

Скоростной спуск

1. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1.47,98

2. Даниэль Хеметсбергер (Германия) – 0,06

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,10

4. Маттиас Майер (Австрия) – 0,37

5. Беат Фойц (Швейцария) – 0,63

6. Жоан Кларе (Франция) – 0,88

7. Нильс Хинтерманн (Швейцария) – 0,95

8. Томас Дрессен (Германия) – 1,02