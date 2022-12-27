Дмитрий Васильев о столкновении Большунова и Устюгова: «Стопроцентно виноват Александр. Он шел по большому радиусу и слишком прижался»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Васильев Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал столкновение Александра Большунова и Сергея Устюгова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжники столкнулись на вираже, упали и не прошли в финал. 

«Стопроцентно виноват Большунов. Он шел по большому радиусу и слишком прижался к Устюгову. В какой‑то момент Александр потерял равновесие и упал на Сергея», – сказал Васильев. 

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова

Опрос

Кто виноват в столкновении?
937 голосов
Большунов
42%
Александр Большунов
Устюгов
17%
Сергей Устюгов
Никто, это гоночный инцидент
41%
Елена Вяльбе

12 комментариев

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поборник истины
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Ответ Щеглот
В онлайн посмотреть не получилось, посмотрел в повторе. Виноват 100% Устюгов - он перекрещивал траекторию и выдавливал Большунова на слишком внешний радиус, откуда невозможно вписываться в поворот. Это дисквал, потому что это спуск, большие скорости и риск травмы. И еще морду за такое набить ему всей командой.
🤡
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Позитивный
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Поражают специалисты знающие все на 100%.
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Eduard Rastryopin
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Ответ Александр Охотко
Просто так потерял равновесие? Да и впереди на половине спуска он уже был
Впереди,это типа наступил на обе лыжи Устюгова?
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закрыт по беспределу
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Ответ ekaterina_)))
Вы даже готовы на слова Васильева опираться…м-даааа😂
))
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Йенс Мустерманн
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Дух Клэбо незримо витает над трассой каждого спринта, вечно второй чувствует его и потому сходит с ума.
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Щеглот
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В онлайн посмотреть не получилось, посмотрел в повторе. Виноват 100% Устюгов - он перекрещивал траекторию и выдавливал Большунова на слишком внешний радиус, откуда невозможно вписываться в поворот.
Это дисквал, потому что это спуск, большие скорости и риск травмы.
И еще морду за такое набить ему всей командой.
+3
-9
-6
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ekaterina_)))
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Ответ Верю-не верю
Вот! Хоть какой-то толк от биатлониста, 2-х кратного ОЧ. Все правильно сказал!
Вы даже готовы на слова Васильева опираться…м-даааа😂
+3
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Lenhen
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Мама дорогая, биатлон сюда подъехал, только этого не хватало
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ivan 07
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Прочитал мой коммент и выдал за свою.
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Evgeniy Kropachev
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Васильева всерьёз уже давно никто не воспринимает

интересно, что скажут Зимятов с Завьяловым
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Александр Охотко
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Просто так потерял равновесие? Да и впереди на половине спуска он уже был
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Верю-не верю
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Вот! Хоть какой-то толк от биатлониста, 2-х кратного ОЧ. Все правильно сказал!
+15
-3
+12
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