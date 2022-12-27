Дмитрий Васильев о столкновении Большунова и Устюгова: «Стопроцентно виноват Александр. Он шел по большому радиусу и слишком прижался»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал столкновение Александра Большунова и Сергея Устюгова в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.
Лыжники столкнулись на вираже, упали и не прошли в финал.
«Стопроцентно виноват Большунов. Он шел по большому радиусу и слишком прижался к Устюгову. В какой‑то момент Александр потерял равновесие и упал на Сергея», – сказал Васильев.
Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови
«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова
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Это дисквал, потому что это спуск, большие скорости и риск травмы.
И еще морду за такое набить ему всей командой.
интересно, что скажут Зимятов с Завьяловым