Дмитрий Васильев о столкновении Большунова и Устюгова: «Стопроцентно виноват Александр. Он шел по большому радиусу и слишком прижался»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал столкновение и в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске.

Лыжники столкнулись на вираже, упали и не прошли в финал.

«Стопроцентно виноват Большунов. Он шел по большому радиусу и слишком прижался к Устюгову. В какой‑то момент Александр потерял равновесие и упал на Сергея», – сказал Васильев.

Большунов и Устюгов столкнулись и упали в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России. Александр разбил лицо до крови

«Я немножко потерял сознание». Столкновение наших лучших лыжников: Большунов разбил лицо до крови и винит Устюгова