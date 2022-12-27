Вяльбе о признании лучшим тренером года: «Мне приятно, все абсолютно заслуженно»

Теги лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о том, что ее признали лучшим тренером года по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР). 

Вяльбе стала лауреатом премии «Серебряная лань».

«Безусловно, каждый человек рад любой премии. Мне приятно, но все абсолютно заслуженно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.  

Щербакова, Большунов, Медведев и Рублев получат премию «Серебряная лань» как лучшие спортсмены-2022 по версии журналистов, Вяльбе – лучший тренер

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5 комментариев

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Сергей Орлов
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Абсолютно незаслуженно)
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Варлампий Варлампий
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А кого она тренирует? Она же чисто офисный функционер
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OnlyDendy
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От скромности не помрет
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Hardy
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Как мы упустили момент, когда все сливки как тренер начала снимать она, а не Бородавко?
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закрыт по беспределу
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Скромненько)
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