Никита Крюков: «Со сборной Китая сотрудничество закончилось. После Олимпиады был заключен контракт на четыре года, но затем что‑то переиграли»
Олимпийский чемпион Никита Крюков сообщил, что больше не является тренером сборной Китая по лыжным гонкам.
— Со сборной Китая сотрудничество закончилось. После Олимпийских игр между нами был заключен контракт, причем довольно продолжительный — на четыре года. Но затем что‑то переиграли. Это коснулось не только меня, но и всех тренеров, которые работали с лыжной командой. Это не зависело от принадлежности к национальности.
— Почему так произошло?
— Восток — дело тонкое, комментировать это никак не могу, у них свои позиции.
— Какие планы сейчас?
— Буду в России, буду искать работу.
— Весной говорилось о возможном приглашении в группу Юрия Каминского, который работает в мужской сборной по биатлону. Есть ли сейчас такие разговоры?
— Сейчас сезон уже начался, менять коней на переправе никто не будет. Наверняка большинство команд уже укомплектованы. Что дальше? Посмотрим. Буду свою академию развивать. Опыт есть, тем более в Китае приобрел немало опыта, – сказал Крюков.
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