Никита Крюков: «Со сборной Китая сотрудничество закончилось. После Олимпиады был заключен контракт на четыре года, но затем что‑то переиграли»

Олимпийский чемпион сообщил, что больше не является тренером сборной Китая по лыжным гонкам.

— Со сборной Китая сотрудничество закончилось. После Олимпийских игр между нами был заключен контракт, причем довольно продолжительный — на четыре года. Но затем что‑то переиграли. Это коснулось не только меня, но и всех тренеров, которые работали с лыжной командой. Это не зависело от принадлежности к национальности.

— Почему так произошло?

— Восток — дело тонкое, комментировать это никак не могу, у них свои позиции.

— Какие планы сейчас?

— Буду в России, буду искать работу.

— Весной говорилось о возможном приглашении в группу Юрия Каминского, который работает в мужской сборной по биатлону. Есть ли сейчас такие разговоры?

— Сейчас сезон уже начался, менять коней на переправе никто не будет. Наверняка большинство команд уже укомплектованы. Что дальше? Посмотрим. Буду свою академию развивать. Опыт есть, тем более в Китае приобрел немало опыта, – сказал Крюков.