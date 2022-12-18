Юрий Бородавко: «Большунов и Червоткин постепенно набирают форму. За счет стартов они будут добавлять»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал результаты классической «разделки» на 15 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

одержал победу, стал третьим.

– Большунов и Червоткин постепенно набирают форму. Мы не форсировали, за счет стартов лыжники будут добавлять. Все идет так, как запланировано.

– К мужской гонке снегопад стих?

– Наоборот, усилился. Только к концу гонки стал тише. Здесь тактики никакой нет. Спортсмен должен подстроиться под эту лыжню, грамотно подобрать лыжи, чтобы удобно было идти. Тяжелым спортсменам было тяжелее, потому что лыжня мягкая, – сказал Бородавко.