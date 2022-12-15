Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

С 17 по 20 декабря в Кирово-Чепецке пройдет четвертый этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Расписание гонок

17 декабря, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

11.00 – квалификация, 13.00 – финалы

18 декабря, воскресенье

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

11.00

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

12.30

20 декабря, вторник

15 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

10.30

30 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

12.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.