CAS разрешил фристайлисткам Смит и Майер разделить бронзу Пекина-2022 в ски-кроссе

Швейцарка Фанни Смит и немка Даниэла Майер разделят олимпийскую бронзу Пекина-2022 в ски-кроссе.

Об этом говорится в заявлении Спортивного арбитражного суда (CAS).

17 февраля Смит стала на Олимпиаде третьей в ски-кроссе, но после финиша судьи переместили ее на четвертое место, дав желтую карточку. Арбитры посчитали, что при прохождении трассы Смит помешала Майер.

После этого сторона Смит подала апелляцию в Международную федерацию лыжного спорта (FIS), которая в итоге отменила наказание и позволила ей остаться с бронзой. Однако это привело к встречной апелляции от Ассоциации лыжного спорта Германии – она призвала восстановить Майер в статусе призера.

В результате FIS, а также национальные федерации Германии и Швейцарии пришли к соглашению – оно подразумевает, что обе фристайлистки останутся призерами. Международный олимпийский комитет (МОК) согласился с этим решением, а CAS ратифицировал его.