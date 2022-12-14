Юлия Ступак: «Знаю, что не принято быть счастливым в наше время, но мне так хорошо. Я уехала и нахожусь одна»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала о своем эмоциональном состоянии.

«Знаю, что не принято быть счастливым в наше время, тебе всегда будут говорить, что счастье любит тишину и что счастливым сегодня быть стыдно. Но мне так хорошо. Я уехала и нахожусь одна.

Много появляюсь тут и много наедине со своими мыслями. Танцую, пою и катаюсь. Наслаждаюсь! Всем любви, – написала Ступак.