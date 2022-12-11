Юрий Бородавко: «Непряева приедет на этап в Кирово-Чепецк. Ступак мы сможем увидеть, скорее всего, только в следующем году»

Тренер российских лыжников Юрий Бородавко рассказал, когда Наталья Непряева и вернутся к соревнованиям.

Непряева и Ступак пропускают этап Кубка России, который проходит с 10 по 13 декабря в Чусовом.

приедет (на этап) в Кирово‑Чепецк. По Юле Ступак – пока неизвестно. Скорее всего, мы ее можем увидеть только в следующем году», – сказал Бородавко.