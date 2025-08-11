FIS может отстранить Линдвика и Форфанга от соревнований на три месяца из-за жульничества с костюмами

FIS может отстранить от соревнований на 3 месяца норвежцев Линдвика и Форфанга.

После чемпионата мира-2025 в Тронхейме Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) начала расследование о манипуляциях с костюмами в прыжках с трамплина. В костюмы вшивался запрещенный материал.

От соревнований были отстранены пять норвежцев: олимпийские чемпионы Мариус Линдвик , Йоханн Андре Форфанг , Роберт Юханссон , призеры ЧМ Робин Педерсен и Кристоффер Сундаль. 1 апреля FIS сняла временное отстранение.

Сейчас совет FIS предлагает на основании итогов расследования отстранить Линдвика и Форфанга на три месяца (с учетом уже отбытого срока) и оштрафовать на 2000 швейцарских франков (около 25 000 норвежских крон). Остальные спортсмены оправданы.

Как сообщили в федерации, слушания по делу прыгунов с трамплина начнутся в ближайшие дни.

Норвежская лыжная ассоциация не согласна с возможным наказанием для спортсменов.

«У нас было конструктивное сотрудничество с FIS и независимым следователем. Но мы считаем ошибкой обвинять спортсменов. Мы признаем право FIS на свое мнение и будем участвовать в процессе», – сказал исполняющий обязанности генсекретаря Ола Кейль.

«Мы дистанцируемся от любого мошенничества. Но мы по-прежнему верим в невиновность Линдвика и Форфанга», – отметила президент Норвежской лыжной ассоциации Туве Мо Дюрхауг, взявшая самоотвод при обсуждении дела.

«Хорошая новость в том, что расследование подтвердило: спортсмены не знали о манипуляциях с костюмами. Я очень удивлен, что, несмотря на эти выводы, выдвинуты обвинения. Мы не сдаемся и верим, что все прыгуны будут в команде к старту сезона», – заявил глава комитета по прыжкам с трамплина Норвежской лыжной ассоциации Ян-Эрик Ольбю.

«FIS нужно наказать спортсменов, иначе это создаст прецедент. Прыгунам же важно закрыть дело до Олимпиады. Быстрое решение комитета теоретически может позволить им стартовать в сезоне, как надеется Ольбю», – считает норвежский журналист Ян Петтер Салтведт.

