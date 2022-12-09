Вероника Степанова: «Я «блогер на лыжах». У меня две карьеры: профессиональной спортсменки и инфлюенсера»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете рассказала, что сама пишет посты в соцсетях.

«Я «блогер на лыжах». У меня два серьезных увлечения, две карьеры: профессиональной спортсменки и инфлюенсера, то есть «лидера общественного мнения». Второе требует как личного общения с аудиторией, так и довольно бурной деятельности онлайн.

Вот мои правила ведения соцсетей. Они же – советы юным спортсменам.

Для меня соцсети такая же работа, как и спорт. Я тренирую свое тело каждый день. Точно так же каждый день ищу новые идеи и возможности их выразить. Без исключений, без перерывов и поблажек. Ну, почти.

Разница в том, что день отдыха от тренировок определяет тренер на основании анализа объективных данных. А количество, форму и содержание своих постов определяю исключительно я сама, исходя из собственных взглядов и фокуса усилий на данный момент.

Все слухи и разговоры о том, что кто-то придумывает и пишет за меня, достойны всего одного слова: бред. Я всегда говорю, что думаю, и в той форме, как считаю нужным. Уверена, за последний год это стало заметно. Говорить и писать за меня никогда не позволю никому, ни слова.

Это не значит, что не выслушаю конкретную идею от кого-то из той маленькой группы людей, к советам которых действительно прислушиваюсь. Такие люди есть, у них приличный опыт и успехи в PR/GR, журналистике и политике.

Но здесь все очень похоже на мою основную работу: кто бы меня ни подводил к соревнованиям, кто бы ни готовил лыжи, кто бы ни давал советы по тактике, бежать все равно мне. В гонке принимаю решения сама и несу за них ответственность. То же самое в публичной деятельности. Совет могу попросить, но решение и тактика мои.

Соцсети для меня – это не дневник, не стена, на которой можно разместить фото поярче. Это канал формирования аудитории, а потом и взаимодействия с ней», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».