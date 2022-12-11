Александр Большунов: «Коростелев хорошо выступает на старте сезона. Главное, чтобы и дальше так продолжал»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о конкуренции с 19-летним на Кубке России.

«Интересно было бы вновь побороться с Савелием Коростелевым? Конечно. Но если у него есть возможность выступить на международных соревнованиях, то это нужно делать. Он еще молодой спортсмен – будет еще время бороться и с нами, и со всеми.

Он хорошо выступает на старте сезона. Главное, чтобы и дальше так продолжал. Потому что есть много спортсменов, которые хорошо начинают, но когда переходят во взрослые, сбавляют в результатах», – сказал Большунов.

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