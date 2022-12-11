Александр Большунов: «Сейчас на Кубке мира медали и очки раздаются просто так. У Клэбо будет еще много шансов забрать свое»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о конкуренции на Кубке мира.

«Смотрю сейчас Кубок мира и понимаю, что там медали и очки просто так раздаются: хочешь – бери. Выходи и забирай. В первые три места сейчас заехать – без проблем.

Клэбо не первый в общем зачете? Он топовый спортсмен, знает, какие гонки бежать, какие – нет. Впереди еще целый длинный сезон, у Йоханнеса еще будет много шансов забрать свое и забрать Кубок мира», – сказал Большунов.

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге

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