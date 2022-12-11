Александр Большунов: «Сейчас на Кубке мира медали и очки раздаются просто так. У Клэбо будет еще много шансов забрать свое»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о конкуренции на Кубке мира.

«Смотрю сейчас Кубок мира и понимаю, что там медали и очки просто так раздаются: хочешь – бери. Выходи и забирай. В первые три места сейчас заехать – без проблем.

Клэбо не первый в общем зачете? Он топовый спортсмен, знает, какие гонки бежать, какие – нет. Впереди еще целый длинный сезон, у Йоханнеса еще будет много шансов забрать свое и забрать мира», – сказал Большунов.

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге