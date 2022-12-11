Тренер Устюгова: «Сергей все делал правильно в подготовительный период. Думаю, на Кубке мира он находился бы в топе»

Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, оценил его победу в коньковом спринте на этапе Кубка России в Чусовом.

– Я очень рад, что все получилось, что Сергей все делал правильно в подготовительный период. Сколько ведь было хейта насчет его самостоятельных тренировок, тем не менее он справился, сделав все верно.

В спринте нужно не только бежать, но и думать. Сезон только начинается, поэтому только первая часть из трилогии, которая нам предстоит. По планам будем выступать до Нового года, затем возьмем небольшую паузу, после чего будем готовиться к соревнованиям.

– С такой формой каким бы он был на Кубке мира?

– Сказать сложно, но, думаю, находился бы в топе, как и в прошлом году. На мой взгляд, наши парни были бы всегда на первых ролях, – сказал Брагин.

❄️ Лыжи. Кубок России. Устюгов победил в коньковом спринте, Большунов – 2-й, Терентьев – 3-й