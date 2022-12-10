Тренер лыжников Сорин о Кубке России без трансляций: «Уверен, федерация приняла оптимальное решение. Вывести наш вид спорта на ТВ – не главная задача»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об отсутствии ТВ-трансляций на этапах Кубка России.

Первые два этапа соревнований проводились в Вершине Теи. Третий стартовал сегодня в Чусовом.

«А в нашей истории когда-то показывали гонки Кубка России? Я уверен, что ФЛГР (Федерация лыжных гонок России – Sports.ru) тщательно изучала вопрос с трансляциями, рассматривала все варианты, просчитывала коммерческую выгоду от продажи прав и приняла то решение, которое было оптимальным.

Не думаю, что представители «Матч ТВ» бились в дверь к Елене Валерьевне (Вяльбе, главе ФЛГР – Sports.ru) и упрашивали ее о том, чтобы сделать трансляции Кубка России, предлагая выгодные условия. Идти на поводу у телевидения и проводить соревнования только в крупных центрах? Это вообще неправильно.

На подобные мероприятия завязано слишком много людей, чтобы просто сказать им – мы к вам не поедем, потому что к вам телевидение не едет и показывать не будет. Как такое возможно с человеческой точки зрения? Нам организовали вообще все, выполнили все наши хотелки, а мы просто откажемся? Да это удар по региону!

Если опираться только на телевидение, мы бы из Тюмени вообще не уезжали. Да и не всем телекомпаниям это интересно. И не всем журналистам, к сожалению. Вот многие кричат о том, что нас не показывали, пишут про это едкие статьи. Ребята, а вы сами сюда приезжали? – сказал Сорин.

«Одна из задач федерации – вывести наш вид спорта на телевидение, но это не главная задача. Да, хотелось бы, чтобы нас видела вся страна. Возможно, вопрос еще и в том, кто должен платить за трансляции.

Федерация, которая и без того решает массу вопросов при довольно ограниченном бюджете? Или все-таки телекомпании, которые не проявили заинтересованности? Пока так складывается ситуация, что отечественных лыж нет на ТВ, но есть Кубок мира», – добавил он.

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников